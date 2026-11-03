Champions League oggi, 3 novembre: Roma e Inter in campo alle 21. Scopri orari, probabili formazioni e dove vedere le partite in TV e streaming

Sarà una serata di grande calcio internazionale, con i riflettori puntati sulla quarta giornata della Champions League. Oggi, martedì 3 novembre, si giocheranno nove partite, suddivise in due fasce orarie: la prima alle 18:45 e la seconda alle 21:00. Per le italiane scenderanno in campo la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata in trasferta contro il Manchester United, e l’Inter di Cristian Chivu, ospite del Feyenoord in Olanda.

Le partite di Champions League di oggi, 3 novembre 2026

Questo il calendario completo delle partite di questa sera, suddiviso per fascia oraria, con le indicazioni su dove vedere gli incontri in TV e streaming.

Ore 18:45

Galatasaray-Stoccarda su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.

Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona su Sky Sport Arena e Sky Sport 255.

Ore 21:00

Feyenoord-Inter su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Barcellona-Aston Villa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.

Manchester United-Roma su Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Villarreal-PSG su Sky Sport 255.

Atletico Madrid-Bayern Monaco su Sky Sport 256.

Bodø/Glimt-Lille su Sky Sport 257.

LASK-Slovan Bratislava su Sky Sport 258.

Le partite saranno disponibili anche in streaming su NOW e, per gli abbonati Sky, su Sky Go.

Le partite di domani che chiuderanno la quarta giornata di Champions League

Domani, mercoledì 4 novembre, si disputeranno le altre nove partite che completeranno il quarto turno della League Phase, sempre suddivise in due fasce orarie. La particolarità è che Lipsia-Manchester City sarà visibile anche in chiaro sul canale TV8, mentre Porto-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video, il servizio di streaming di Amazon.

Ecco il calendario del 4 novembre 2026.

Ore 18:45

AEK Atene-Real Madrid su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Fenerbahçe-Liverpool su Sky Sport Arena e Sky Sport 254.

Ore 21:00

Lens-Como su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Lipsia-Manchester City su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, ma anche in chiaro su TV8.

Slavia Praga-Arsenal su Sky Sport 254.

Borussia Dortmund-Real Betis su Sky Sport 255.

PSV-Club Brugge su Sky Sport 256.

Viking-Sabah su Sky Sport 257.

Porto-Napoli in esclusiva su Prime Video.

Manchester United-Roma, il big match di stasera

La partita di cartello di questa sera si disputerà all’Old Trafford, dove Manchester United e Roma si affronteranno con calcio d’inizio alle 21:00. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, oltre che in streaming su NOW e Sky Go.

Il momento delle due squadre

La Roma di Gian Piero Gasperini è chiamata ad affrontare una trasferta impegnativa in Inghilterra, ma arriva all’appuntamento in un buon momento di forma. In campionato i giallorossi occupano il terzo posto in classifica e sono ancora imbattuti, con 24 punti conquistati nelle prime dieci giornate.

In Champions League, invece, la squadra capitolina ha raccolto quattro punti nelle prime tre partite, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Particolarmente amaro il ko contro il Real Madrid: dopo essere passata in vantaggio per 3-1, la Roma si è fatta rimontare negli ultimi minuti, incassando tre reti tra l’83’ e il 90′ e perdendo 4-3. Nell’ultima giornata europea è però arrivato il netto successo per 4-0 contro lo Slovan Bratislava.

Proprio per questo i giallorossi puntano a ottenere un risultato positivo a Manchester, così da consolidare la propria posizione nella League Phase e proseguire il cammino verso la qualificazione.

Diametralmente opposta la situazione del Manchester United allenato da Michael Carrick, che arriva all’appuntamento in un momento particolarmente complicato. I Red Devils, infatti, non vincono da nove partite tra campionato e coppe, come evidenziato da Sky Sport. Una situazione che rende ancora più delicato l’impegno europeo contro la formazione di Gasperini.

Le probabili formazioni di Gasperini e Carrick

Stando alle indicazioni di Sky Sport, i due allenatori dovrebbero schierare le seguenti formazioni, anche se rimangono aperti alcuni ballottaggi.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez, Dalot; Mainoo, Santos; Mbeumo, Tielemans, Bruno Fernandes; Cunha.

Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez, Dalot; Mainoo, Santos; Mbeumo, Tielemans, Bruno Fernandes; Cunha. Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen.

Ballottaggi e indisponibili

Per Gasperini il principale dubbio riguarda la fascia destra, dove è aperto il ballottaggio tra Emanuele Lulli e Nahuel Molina. Dovrebbero invece tornare titolari Gianluca Mancini e Niccolò Pisilli, con quest’ultimo destinato a trovare spazio a centrocampo e Bryan Cristante avanzato sulla trequarti insieme a Matías Soulé. Ancora indisponibili, per infortunio, le stelle Paulo Dybala, Mile Svilar e Manu Koné.

Sul fronte Manchester United, Carrick dovrebbe affidarsi a Cunha come riferimento offensivo, supportato da Mbeumo, Tielemans e Bruno Fernandes. La squadra inglese arriva alla sfida con una situazione complicata sul piano dei risultati, ma la formazione indicata da Sky non presenta particolari dubbi di schieramento.

Feyenoord-Inter, i nerazzurri chiamati al riscatto

Alle 21:00 scenderanno in campo anche il Feyenoord e l’Inter, che si affronteranno allo stadio De Kuip di Rotterdam. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che in streaming su NOW e Sky Go.

Il momento delle due squadre

L’Inter di Cristian Chivu torna in campo in Champions League dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Un risultato pesante, che ha rappresentato il primo stop stagionale in Serie A per i nerazzurri, ora scivolati al secondo posto in classifica alle spalle della Lazio.

Ben diverso il cammino europeo della formazione milanese, che dopo le prime tre giornate ha raccolto soltanto tre punti, frutto di una vittoria e due sconfitte. Una situazione che rende particolarmente importante la trasferta olandese: Chivu e i suoi hanno bisogno di un risultato positivo per migliorare la propria posizione nella League Phase e rilanciare le ambizioni di qualificazione.

Le probabili formazioni di Chivu e van Bronckhorst

Stando alle ultime indicazioni di Sky Sport, i due allenatori dovrebbero schierare i seguenti undici:

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Ernst; Read, Watanabe, Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

Ballottaggi e indisponibili

Per Chivu il principale dubbio riguarda la fascia destra, con Djed Spence in vantaggio su Andy Diouf. A centrocampo resta invece aperto il ballottaggio tra Piotr Zielinski e Henrikh Mkhitaryan.

Tra le note positive c’è il recupero di Pio Esposito, pronto ad affiancare Marcus Thuram in attacco. L’Inter dovrà però fare a meno di Lautaro Martínez, indisponibile per infortunio, e di Alessandro Bastoni, squalificato.