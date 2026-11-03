Midterm, cresce la delusione dei latinos verso Trump in Nevada

Las Vegas (Nevada), 3 nov. (askanews) – Il voto dei latinos era stato determinante per la vittoria di Donald Trump in Nevada, uno degli Stati chiave delle presidenziali del 2024. Ma a Las Vegas, in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, tra gli elettori di origine latinoamericana cresce la delusione nei confronti della Casa Bianca. Le promesse economiche, il costo della vita e la stretta sull’immigrazione alimentano dubbi anche tra chi aveva sostenuto il presidente repubblicano.”Non sono soddisfatta del secondo mandato quanto lo ero del primo – spiega Carmen Peinado – durante la campagna elettorale ha fatto molte promesse che, secondo me, non ha mantenuto, oppure si è completamente allontanato da quello che aveva detto di voler fare”.”Credo davvero che sia ancora troppo presto. Voglio dire, è in carica da un anno e mezzo. Io concedo a chiunque quattro anni per fare la differenza; non si può passare da un’amministrazione all’altra e pretendere che, da un momento all’altro, tutto cambi”, dice invece Antonio Munoz, proprietario di un ristorante nel mercato latino di Las Vegas.Tra le questioni più controverse ci sono le politiche sull’immigrazione e il trattamento dei migranti senza documenti, criticati anche da chi in passato aveva votato per Trump.”Il fatto che gli agenti federali abbiano preso di mira indiscriminatamente le persone senza documenti, e anche il modo in cui queste persone sono state trattate. Non credo sia giusto”, dice ancora Carmen Peinado, che nel 2020 aveva votato per Trump ma nel 2024 si è astenuta.Il Nevada torna così al centro della sfida elettorale americana, con il voto degli elettori “ispanici” che potrebbe rivelarsi ancora una volta decisivo per gli equilibri politici dello Stato.