Sinner perde il primo posto dopo 95 settimane: Alexander Zverev è il nuovo numero 1 del ranking ATP. Ecco la nuova top 10 e la classifica degli italiani

Complice il lungo stop per infortunio di Jannik Sinner, era soltanto questione di tempo prima che Alexander Zverev gli soffiasse il primo posto nella classifica ATP. E oggi è arrivato quel momento, con l’ufficialità del sorpasso del tennista tedesco sul campione italiano. Zverev diventa così il trentesimo giocatore, da quando l’ATP ha introdotto il ranking computerizzato nel 1973, a salire sul trono mondiale.

Il 29enne di Amburgo, vincitore in questa stagione del Roland Garros e dello US Open (e finalista a Wimbledon), è così il secondo tedesco a raggiungere la vetta della classifica mondiale dopo Boris Becker. Come se non bastasse, Zverev ha già la certezza di chiudere l’anno al primo posto: sarà il più anziano a riuscirci per la prima volta nella storia della classifica di fine stagione.

Dietro di lui resta Sinner, che tornerà in campo nel 2027, mentre Carlos Alcaraz, anche lui reduce da un lungo stop per infortunio, resta terzo e incrementa il proprio vantaggio sul quarto grazie al successo nel torneo di Vienna, il terzo in stagione negli ATP 500 dopo quelli di Doha e Tokyo.

Tra chi può festeggiare per il nuovo ranking ci sono anche altri due giocatori entrati nella top 10: il francese Arthur Fils, che si piazza al settimo posto, e lo spagnolo Rafael Jódar, che raggiunge la decima posizione.

La top 10 del ranking ATP

Questa la top ten della nuova classifica ATP:

Alexander Zverev (Ger) – 9.550 (+1 posizione) Jannik Sinner (Ita) – 9.450 (-1) Carlos Alcaraz (Esp) – 6.100 (invariato) Ben Shelton (Usa) – 4.530 (invariato) Daniil Medvedev (Rus) – 3.860 (invariato) Flavio Cobolli (Ita) – 3.690 (invariato) Arthur Fils (Fra) – 3.525 (+1) Frances Tiafoe (Usa) – 3.430 (+1) Alex De Minaur (Aus) – 3.410 (+1) Rafael Jódar (Esp) – 3.209 (+1)

Gli italiani nella top 100

Guardando all’Italia, oltre al secondo posto di Sinner nella classifica ATP, spicca l’ottimo risultato di Flavio Cobolli, che si piazza sesto. Nella top 100 figurano anche Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, rispettivamente al 23° e al 26° posto, e Matteo Berrettini, che guadagna cinque posizioni e si piazza al 48° posto.

Completano il gruppo degli italiani nella top 100 Matteo Arnaldi, 36°, Mattia Bellucci, 66°, e Lorenzo Sonego, 91°.