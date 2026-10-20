Champions League, oggi 20 ottobre in campo Roma e Napoli: il calendario completo delle partite, gli orari, dove vederle in TV e in streaming e le probabili formazioni.

Oggi, 20 ottobre 2026, sarà una giornata di grande calcio internazionale con la terza giornata della fase di mini campionato di Champions League, che vedrà impegnate la Roma di Gian Piero Gasperini e il Napoli di Massimiliano Allegri. Le due squadre italiane sono chiamate a riscattare un inizio incerto del loro cammino europeo: i giallorossi, pur non avendo affatto sfigurato, sono ancora fermi a un punto, mentre i partenopei, dopo due pesanti sconfitte, sono inchiodati a zero punti.

Per entrambe, il turno rappresenta un’occasione importante per rilanciare le proprie ambizioni europee. Un risultato negativo, al contrario, rischierebbe di rendere più complicata la corsa alla qualificazione.

Il tabellone delle partite di oggi

La giornata si divide in due fasce orarie: la prima alle 18:45, con due partite, e la seconda alle 21:00, con altri sette incontri. Ecco il programma completo, con gli orari e le indicazioni su dove seguire le partite in TV e in streaming.

Sabah-Borussia Dortmund, ore 18:45, visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.

Fenerbahçe-Slavia Praga, ore 18:45, visibile su Sky Sport Arena e Sky Sport 255.

Napoli-Bodø/Glimt, ore 21:00, visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Luca Marchegiani e inviati Gianluca Di Marzio, Massimo Ugolini e Francesco Modugno.

Roma-Slovan Bratislava, ore 21:00, visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K, con telecronaca di Fabio Caressa, commento di Beppe Bergomi, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante e Diretta Gol con Daniele Barone.

PSG-Barcellona, ore 21:00, visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.

Manchester City-AEK Atene, ore 21:00, visibile su Sky Sport Mix e Sky Sport 255.

Liverpool-Villarreal, ore 21:00, visibile su Sky Sport 256.

Stoccarda-Atlético Madrid, ore 21:00, visibile su Sky Sport 257.

Porto-PSV Eindhoven, ore 21:00, visibile su Sky Sport 258.

Roma-Slovan Bratislava, i capitolini vogliono riprendere a volare

La Roma arriva alla partita delle 21:00 con un solo punto in classifica, frutto del pareggio in trasferta contro il Fenerbahçe e della sconfitta casalinga per 3-4 contro il Real Madrid di José Mourinho. I giallorossi erano riusciti a portarsi in vantaggio e a mettere in difficoltà gli spagnoli, ma hanno poi subito una rimonta negli ultimi minuti, pagando a caro prezzo alcune disattenzioni difensive.

Un risultato che avrebbe potuto pesare sul morale della squadra, già alle prese con numerose assenze per infortunio. La Roma ha però ritrovato fiducia grazie alla convincente vittoria per 2-0 contro il Genoa di Daniele De Rossi, con gol di Castro e Lulli, nell’ultimo turno del campionato di Serie A.

Più complicato, finora, il cammino dello Slovan Bratislava, allenato da Yaya Touré. La squadra slovacca è ancora a zero punti dopo il pesante 6-1 subito contro il PSG e la sconfitta per 3-0 contro lo Stoccarda. Con nove reti incassate in due partite, la sua difesa è tra quelle più in difficoltà nella competizione.

Le probabili formazioni di Gasperini e Touré

Secondo le ultime indiscrezioni, Gasperini sarebbe orientato a non stravolgere troppo la formazione vista contro il Genoa. Ecco le probabili formazioni delle due squadre.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takáč; Blackman, Bajrič, Marković, Cruz; Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara; Šporar. Allenatore: Yaya Touré.

Napoli-Bodø/Glimt, i partenopei cercano il rilancio in Europa

Per il Napoli è un momento difficile, sia in campionato sia in Champions League. Nella competizione europea, gli azzurri sono ancora fermi a zero punti dopo due partite, a causa delle sconfitte contro l’Arsenal in casa, per 0-1, e contro il Villarreal in trasferta, per 3-1. Non è andata meglio nell’ultimo turno di Serie A, quando la squadra di Allegri ha subito una sconfitta contro il Venezia, in quel momento ultimo in classifica.

Nelle ore precedenti alla partita, Allegri ha sottolineato che il cammino del Napoli non è da buttare: a suo giudizio, la squadra ha offerto anche buone prestazioni. Il problema principale resta però la facilità con cui gli azzurri subiscono gol.

L’allenatore si aspetta un Bodø/Glimt ben organizzato, guidato da Knutsen e capace di sfruttare il blocco basso per ripartire in contropiede. Per avere la meglio, secondo Allegri, serviranno pazienza e precisione nei passaggi.

Le probabili formazioni di Allegri e Knutsen

Alla luce dei risultati fin qui ottenuti, Allegri potrebbe puntare su una formazione offensiva per cercare di battere il Bodø/Glimt e rilanciare le ambizioni del Napoli nella fase campionato.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Lobotka, McTominay; Politano, De Bruyne, Lang; Højlund. Allenatore: Massimiliano Allegri.

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Auklend, Berg, Fet; Mvuka, Helmersen, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen.

Domani, mercoledì 21 ottobre, la seconda parte della terza giornata di Champions League

La terza giornata della fase campionato proseguirà domani, mercoledì 21 ottobre 2026, con le altre nove partite in programma. Alle 18:45 giocheranno Como-Manchester United e Lille-Galatasaray. Il programma proseguirà alle 21:00 con Aston Villa-Viking, Club Brugge-Lens, Bayern Monaco-Arsenal, Inter-Shakhtar Donetsk, Real Madrid-Lipsia, Real Betis-Feyenoord e Sporting-LASK.

Tra le sfide più importanti c’è quella dell’Inter, ancora a zero punti dopo le sconfitte per 2-1 contro il Real Madrid in trasferta e per 3-4 in casa contro il Club Brugge. I nerazzurri sono quindi chiamati a una prova convincente per rilanciare il proprio percorso europeo. La partita contro lo Shakhtar Donetsk sarà trasmessa in streaming su Prime Video.

Christian Chivu dovrà fare i conti con la pesante assenza di Lautaro Martínez, fermo per infortunio e atteso al rientro dopo la sosta di novembre. L’allenatore potrebbe confermare il 3-5-2, con Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Esposito e Thuram.