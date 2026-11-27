Non ci sarà, in Coppa Davis, la rivincita della finale di Torino tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Per la seconda semifinale, prevista per sabato 28 novembre, si sfideranno la Spagna e la Gran Bretagna, che ha eliminato la Germania del numero uno del mondo.

La domanda che tutti gli appassionati di tennis si pongono riguarda però proprio la presenza di Alcaraz: nei quarti di finale contro l’Austria il campione spagnolo non è sceso in campo, ma le cose potrebbero andare diversamente per la semifinale contro una squadra, sulla carta, molto più forte.

Spagna-Gran Bretagna, chi scenderà in campo per la seconda semifinale di Coppa Davis

La seconda semifinale vedrà quindi di fronte Gran Bretagna e Spagna. Per i britannici il primo singolarista è Arthur Fery. Il numero due è invece Cameron Norrie, apparso in gran forma nel quarto contro la Germania. In doppio i britannici schierano una coppia fortissima, formata da Henry Patten e Neal Skupski.

La Spagna, reduce dalla comoda vittoria contro l’Austria firmata da Daniel Merida e Rafael Jodar, potrebbe cambiare schieramento per la semifinale. Il numero uno spagnolo è senza dubbio Carlos Alcaraz, che stavolta potrebbe essere schierato dal capitano David Ferrer. Per il numero due ci dovrebbe essere Jodar e per il doppio l’unica certezza assoluta è rappresentata da Marcel Granollers, tra i migliori al mondo di specialità.

Gli orari del match di Alcaraz e dove vedere gli incontri in tv

Il primo singolare, tra i numeri due delle rispettive nazionali, è previsto alle ore 12. A seguire ci sarà il match tra i primi singolaristi di Spagna e Gran Bretagna: Alcaraz, quindi, potrebbe scendere in campo nel primo pomeriggio. A seguire ci sarà l’eventuale doppio. I match verranno trasmessi in diretta tv in chiaro da Supertennis e si potranno seguire anche in streaming su Supertennis+ e supertennis.tv.