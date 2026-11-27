Verona, 27 nov. (askanews) – Lo sviluppo dei territori attraverso lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, per creare ulteriori connessioni tra aree del Paese e persone. Di questo si è parlato in un panel organizzato da Ferrovie dello Stato alla 43esima Assemblea nazionale dell’ANCI a Verona. Un’occasione per riflettere anche sullo sviluppo nel Nord-Est dell’Italia, dove, tra gli altri interventi, è previsto il potenziamento dell’alta velocità tra Verona e Brescia.”Il territorio è in forte evoluzione – ci ha detto Lucio Menta, direttore Investimenti di RFI – abbiamo numerosi progetti sia sull’asse orizzontale, che da Torino arriva sino a Venezia e poi prosegue per Trieste, ma anche verso il Brennero, verso i valichi alpini. Questi interventi mirano a migliorare sia l’accessibilità sia l’infrastruttura ferroviaria, quindi anche con gli interventi nell’hub di Mestre sulla linea, ma nello stesso tempo con le nuove linee, con gli upgrade tecnologici, andiamo a migliorare la capacità, sia in termini di produttività per quanto riguarda le merci, di separazione dei flussi tra passeggeri e merci che consentiranno non solo un miglioramento dei tempi di percorrenza, ma soprattutto anche una maggiore disponibilità di capacità per i treni regionali”.E proprio al tema della rete regionale è stata dedicata una parte importante del panel. “Oggi – ha aggiunto Maria Annunziata Giaconia, direttore Operations Regionale Trenitalia – abbiamo parlato di connessioni, le connessioni si creano non soltanto con le infrastrutture ma con servizi che via via evolvono e soddisfano le esigenze della clientela. Come Regionale di Trenitalia abbiamo investito sul rinnovamento della flotta, lo vedremo anche al cambio orario sulla Brennero perché via via si completerà il rinnovo dalle medie distanze, quindi da convogli datati a nuovi convogli di ultima generazione, che non sono solo treni più performanti tecnicamente, ma offrono un maggior comfort, perché riteniamo veramente fondamentale connettere i territori e poter cogliere anche le esigenze delle persone, perché di fatto quando parliamo di connessioni noi connettiamo persone”.Connessioni che sono state anche al centro dell’intera Assemblea dell’ANCI, dove i comuni e i territori hanno interpretato un ruolo da protagonisti.