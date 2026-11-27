L’aumento di stipendio per i magistrati andrà corrisposto. Non ha dubbi il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, perché la legge se c’è si deve applicare. Ma c’è un ma. Perché, questo il ragionamento del guardasigilli, riportato dal Corriere della Sera, non è ora il momento per farlo.

Nordio ritiene, così come Giorgia Meloni, che non sia questo il momento per corrispondere gli aumenti – da circa 100mila euro a magistrato – per il difficile momento che il Paese sta vivendo da un punto di vista sociale ed economico, con l’alta inflazione e la continua erosione del potere d’acquisto. Questa, almeno, la versione ufficiosa, fatta trapelare attraverso il Corriere. Ma il sospetto è che il motivo sia invece un altro, ovvero la campagna elettorale che si avvicina.

Nordio non si oppone all’aumento di stipendio per i magistrati, ma vuole rinviarlo

Concedere un maxi-aumento di stipendio alle toghe, per quanto dovuto, non sembra una mossa che può pagare in campagna elettorale, con il voto delle politiche ormai alle porte. D’altronde i magistrati sono ritenuti una categoria che non gode di particolare simpatia tra gli italiani e ancor meno sul fronte degli stipendi, sicuramente elevati rispetto a un salario medio del nostro Paese. Concedere quindi i maxi-aumenti, anche se legittimi, sembra una mossa che può persino penalizzare dal punto di vista elettorale. Meglio, sicuramente, mostrare il pugno di ferro, andare allo scontro con la categoria e far passare il messaggio che la priorità di Meloni sono le persone in difficoltà e non chi già guadagna abbastanza.

Nordio domani sarà a Napoli, al congresso nazionale dell’Anm, e rinnoverà il suo “invito al dialogo”, sottolinea il Corriere. Il punto riguarda la sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto come legittima la richiesta dei magistrati italiani di riconoscere gli aumenti di stipendio e gli arretrati previsti dalla legge. Parliamo di un assegno da quasi 100mila euro a magistrato, tra aumenti e arretrati.

Nordio non vuole opporsi a questa richiesta, anzi sottolinea che “ogni legge, ogni sentenza, va applicata”. Questo vuol dire che per il ministro è “ovvio che i giudici dovranno essere pagati”. Ma non subito. E qui entra in gioco Nordio, che andrà dall’Anm a spiegare che il rinvio del pagamento deriva da ragioni di “opportunità sociale”, considerando i “tempi di crisi” che stiamo vivendo.

Da qui la possibile, ma ancora tutt’altro che certa, proposta di Nordio: chiederà ai magistrati una “analisi di coscienza”, rassicurando però sul fatto che gli aumenti arriveranno. Ma dopo, non ora mentre si discute di Manovra e di aiuti al ceto medio e a chi è più in difficoltà. O, forse ancora meglio, dopo le elezioni politiche, in modo da poter rivendicare in campagna elettorale la linea dura tenuta contro quelli che in molti percepiscono come privilegi di una casta, quella dei magistrati, tutt’altro che amata.