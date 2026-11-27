Per tre anni il centrodestra ha venduto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni come la leader capace di fare sintesi, quella che chiude le liti fra Lega e Forza Italia con un vertice a Palazzo Chigi e una foto di gruppo. Mercoledì la sintesi, secondo ricostruzioni di stampa (Corriere della Sera e La Stampa) è diventata un avvertimento, scandito in Consiglio dei ministri: «Ce ne ricorderemo di chi manca o no».

Poche ore prima, al Senato, il numero legale era saltato due volte sul decreto Ambiente, il decreto-legge 177 dell’8 ottobre. Due volte in una mattina. Per chiedere la verifica bastano sette senatori, che contano come presenti: l’Aula la svuota la maggioranza. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani avrebbe chiesto ai colleghi di richiamare i senatori e di chiudere gli emendamenti del governo entro il 9-10 dicembre.

La mediatrice insomma ha smesso di convincere e prende nota, con le politiche del 2027 e le candidature da distribuire. Il precedente del resto brucia ancora: il 27 aprile 2023 la Camera bocciò lo scostamento di bilancio perché la maggioranza si fermò a 195 voti sui 201 necessari, la prima volta nella storia della Repubblica, e anche allora a mancare erano i deputati assenti della maggioranza.

Settemila emendamenti e la tassa ballerina

La manovra 2027 è arrivata alla Camera con circa 7.000 emendamenti, il numero più alto della legislatura, e quasi 2.000 li firma la maggioranza che dovrebbe sostenerla: 800 Forza Italia, 700 la Lega, 307 Fratelli d’Italia. Meloni ha sbarrato anche gli ingressi secondari, «non possono rientrare dalla finestra gli emendamenti che escono dalla porta», e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avrebbe aggiunto 30 milioni al tesoretto per le modifiche parlamentari, da 120 a 150, scrive La Stampa. Lo zuccherino dopo la frusta.

Sulle banche la Lega chiedeva altri tre punti di Ires, l’imposta sul reddito delle società, per pagare Quota 64, l’uscita volontaria dal lavoro a 64 anni. Forza Italia era contraria, e la commissione Bilancio della Camera ha chiuso la partita dichiarando l’emendamento inammissibile per carenza di copertura, riporta Milano Finanza. Perfino le tasche delle banche, come cassa, sono risultate inidonee.

Sullo spalma-crediti del Superbonus, oltre 20 miliardi rateizzati in dieci anni secondo la Banca d’Italia, il 12 novembre Meloni aveva liquidato da Dublino l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, che parlava di formule sudamericane, con un secco «non lo sono», e ieri l’Adnkronos dava già possibile il dietrofront, con Maurizio Lupi (Noi Moderati) a chiedere di “tornare indietro”. La fermezza è durata due settimane.

Il rubamazzetto

Intanto gli alleati si sfilano i parlamentari a vicenda, in un gioco di carte che Domani ha chiamato rubamazzetto e che in meno di un mese ha spostato tre parlamentari da un mazzo all’altro, sempre dentro lo stesso tavolo di governo. La deputata Simonetta Matone il 26 ottobre è passata dalla Lega a Forza Italia, il senatore Francesco Silvestro il 10 novembre ha fatto il tragitto opposto e il 19 novembre l’ha seguito nel Carroccio il deputato Pino Bicchielli (da Noi Moderati), così la Lega è salita a 30 senatori e 55 deputati. Tutti alleati, sulla carta. Sul decreto Scuola è andata peggio. Fratelli d’Italia si era fatto bocciare l’emendamento sugli ebook in commissione Bilancio del Senato, 12 a 11, con Forza Italia accanto alle opposizioni, e se l’è ripreso in Aula con 84 voti contro 76.

Ecco la maggioranza che Meloni tiene insieme, con alleati che votano con l’opposizione quando conviene e senatori che a Palazzo Madama si fanno vivi a turno. La leader della sintesi oggi governa con il tabellone delle presenze, dove ogni voto mancato diventa una riga nel quaderno di chi compilerà le liste del 2027: a questo centrodestra resta un solo collante, la paura di restare fuori.