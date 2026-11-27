Il 5 luglio 2013 il senatore Roberto Calderoli (Lega) deposita al Senato il disegno di legge costituzionale 928, titolo asciutto come un necrologio: “Soppressione di enti intermedi”, e dentro la cancellazione delle Province dalla Costituzione, articolo per articolo.

Mercoledì il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega che le riporta in vita: presidente e Consiglio provinciale eletti dai cittadini in un turno unico, Giunte di nuovo in piedi, mandato di cinque anni e un premio che garantisce alla coalizione vincente almeno il 60% dei seggi. Il ministro per gli Affari regionali Calderoli esulta: “Una battaglia storica della Lega, oltre che mia personale”.

La battaglia storica, a corrente alternata

Personale lo è di sicuro. Calderoli aveva già provato a sopprimerle da ministro: l’8 settembre 2011 il governo di Silvio Berlusconi approvava un ddl costituzionale con lo stesso titolo, proposto dal presidente del Consiglio e dai ministri per le Riforme e per la Semplificazione normativa. Il secondo era lui.

Ieri la Lega ha rivendicato una battaglia condotta “anche in solitudine”: a intermittenza, si direbbe. Il 15 gennaio 2014 Giorgia Meloni firmava con Edmondo Cirielli la proposta di legge costituzionale 1953, soppressione di Regioni e Province, quando a Fratelli d’Italia abolire portava applausi; l’anno dopo, ricostruisce Pagella Politica, l’ha perfino rilanciata in pubblico.

Oggi le resuscita da Palazzo Chigi. La legge Delrio, la 56 del 2014, aveva intanto ridotto le Province a enti di secondo livello votati da sindaci e consiglieri comunali, in attesa di un’abolizione costituzionale che il referendum del 4 dicembre 2016 ha travolto con il 59,1% di No insieme a tutta la riforma Renzi-Boschi.

Un obbligo che non obbliga

La delega passa dalle Camere, che però votano soltanto la sagoma, perché l’articolo 76 della Costituzione consente di affidare al governo la funzione legislativa fissando princìpi e criteri direttivi, per tempo limitato, e le regole vere poi le scrive Palazzo Chigi nei decreti legislativi. Sugli schemi di decreto le commissioni parlamentari danno un parere che lo stesso Senato, in un’analisi del 2017, ha battezzato “un obbligo che non obbliga”. Le Camere potranno protestare a verbale.

Per una giravolta di principio, ovviamente, è lo strumento più silenzioso che ci sia. Le regole si spostano già lontano dalle Aule: il testo approvato ieri ha perso per strada la soglia del 40% che la bozza di inizio novembre chiedeva per vincere al primo colpo, e adesso basta un voto più degli altri per prendersi la Provincia e il premio di maggioranza che la accompagna. Nei decreti legislativi finirà anche la sostanza, cioè funzioni e soldi: il testo stanzia per l’attuazione un fondo da 10 milioni l’anno dal 2028 e intanto i dipendenti provinciali sono scesi da oltre 35mila nel 2014 a circa 16mila nel 2022 secondo la Ragioneria generale dello Stato citata da Pagella Politica. Poca roba per enti che dovrebbero tornare a governare strade provinciali ed edilizia scolastica.

Il movente, secondo una fonte di Forza Italia sentita da Pagella Politica, è più prosaico: con la nuova legge elettorale servono posti elettivi per chi resterà fuori dal Parlamento. Insomma, per la maggioranza, gli enti della casta da sopprimere sono diventati sale d’attesa per i non eletti, da aprire con calma: le prime urne arriveranno non prima del 2028. Alle politiche del 2022 ha votato il 63,91%, minimo storico della Repubblica, alle europee del 2024 il 49,69%, alle regionali pugliesi di un anno fa il 41,83%: chi allora voleva sopprimerle riapre i seggi provinciali a elettori che nel frattempo hanno smesso di andarci, e il ddl 928 con la firma di Calderoli resta agli atti del Senato, a ricordare quanto pesava davvero quel principio.