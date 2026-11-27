Prima dell’alba di mercoledì 25 novembre un elicottero israeliano colpisce l’appartamento della famiglia Abu al-Ouf nel campo profughi di Shati, a ovest di Gaza City. Il comunicato del ministero dell’Interno di Gaza elenca i morti: Yusra, 15 anni, la sorella di 13, la madre di 41 e il padre, che dirigeva la sicurezza interna di Hamas nel nord della Striscia. I feriti sono sei. All’AFP l’esercito israeliano dice soltanto di aver colpito “un terrorista di Hamas”, e così le altre tre vite, quelle di due ragazze e della loro madre, restano fuori dalla frase che dovrebbe dare conto di quei corpi.

Il giorno prima era toccato al suo superiore, capo dell’intera sicurezza interna e in carica da appena due mesi, e la notte dopo a Deir al-Balah muore con la moglie quello che le fonti palestinesi indicano come viceministro dell’Istruzione del governo di Hamas. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa rivendicano in una nota congiunta “circa 80 terroristi di Hamas” uccisi nell’ultimo mese. La chiamano tregua. Dall’ottobre 2025, secondo il conteggio di Associated Press, gli attacchi israeliani hanno ucciso oltre 1.658 palestinesi. Mercoledì a Ginevra l’Alto commissario ONU per i diritti umani Volker Türk ha scritto che gli avvertimenti del suo ufficio sono rimasti inascoltati e che il rischio di nuovi crimini atroci contro i palestinesi si allarga.

La sera prima di Shati l’inviato statunitense Jared Kushner chiedeva al telefono a Netanyahu di sbloccare sei passi del piano americano, fra cui l’uscita dalla Striscia di 4.000 palestinesi selezionati dai servizi israeliani, che dovrebbero addestrarsi in Egitto come futura polizia di Gaza e poi rientrare. Proprio all’uomo che la sicurezza del nord di Gaza la dirigeva già, e a sua figlia Yusra, ha provveduto intanto un elicottero.