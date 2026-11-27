Benedetta Scuderi, eurodeputata Avs, in una lettera con altri 55 colleghi avete chiesto alla Commissione di intervenire sulle sanzioni extra-Ue: quali sono le richieste?

“Banche e altri intermediari che operano con soggetti colpiti da sanzioni di Paesi terzi, come gli Usa, rischiano di essere estromessi da grandi circuiti extra-Ue, come Visa o Mastercard. L’effetto può essere il blocco delle transazioni di tutti i loro clienti, e ciò a causa di sanzioni che però sono determinate fuori dallo spazio giuridico Ue. È paradossale e gravissimo, perché viene limitata la vita quotidiana e lavorativa di tutte le persone coinvolte. Bisogna assicurare la continuità dei servizi bancari essenziali, avere un punto di contatto chiaro con le Istituzioni europee e soprattutto aggiornare ed estendere il Regolamento di Blocco dell’Ue, che la Commissione finora non ha utilizzato per casi simili”.

Il rischio è che cittadini europei vengano colpiti da sanzioni imposte da Paesi terzi, anche da chi calpesta ogni diritto: per voi è un tema di sovranità?

“È una questione di autonomia, sovranità e libertà. Cittadini, banche e organizzazioni non possono essere ingiustamente e illegalmente sanzionate da Paesi terzi, e subire ripercussioni all’interno del territorio europeo. La decisione su chi, in Europa, può accedere ai servizi finanziari e digitali deve essere europea e in mano alle nostre Istituzioni. Questo ci pone un tema di autonomia digitale e finanziaria, sui sistemi di pagamento soprattutto. Ma l’Europa deve migliorare i suoi strumenti di protezione, come il Regolamento di Blocco, per accertare che solo le sanzioni legalmente riconosciute da noi siano valide e applicabili. Altrimenti l’autonomia istituzionale e finanziaria, nonché la libertà dei cittadini, rimangono alla mercé di Paesi terzi che hanno il controllo su alcuni servizi essenziali. L’appuntamento di mercoledì a Strasburgo è stato molto partecipato, speriamo segni uno spartiacque. Ringrazio Banca Etica e i colleghi con cui abbiamo promosso l’iniziativa. Ma qui si va oltre l’appartenenza partitica o nazionale, tutti dovrebbero associarsi a questa battaglia, se hanno davvero a cuore la sovranità europea”.

Di recente abbiamo visto casi ormai noti, come quelli delle sanzioni a Francesca Albanese e ai giudici della Cpi: è in gioco la capacità dell’Ue di rispondere ad attacchi politici e/o personali?

“Quelli che cita sono casi gravissimi. La libertà, anche di espressione, di ogni cittadino non può essere messa in discussione da Stati terzi a cui può piacere o meno quello che diciamo o facciamo, ma ciò non può avere questo tipo di ripercussioni”.