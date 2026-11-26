Roma, 26 nov. (askanews) – L’economista spagnolo Pablo Hernandez de Cos sarà il prossimo presidente della Banca centrale europea (BCE), e subentrerà alla francese Christine Lagarde, che lascerà l’incarico nel febbraio 2027. Lo scrive Afp, che cita fonti diplomatiche.Secondo il Financial Times, che cita fonti anonime, la maggioranza richiesta dei paesi dell’area euro lo appoggia per la carica. Alla fine, anche il governo dei Paesi Bassi ha affermato che sosterrà il candidato spagnolo, facendo quindi venir meno l’appoggio al candidato rivale, l’olandese Klaas Knot.