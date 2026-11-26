Quarantacinquemila euro per cambiare il motore all’ultraleggero del gruppo comunale di protezione civile di Città di Castello, un ICP Savannah S che avvista incendi in tutta l’Umbria. Li chiede allo Stato la deputata Catia Polidori (Forza Italia), con un emendamento alla legge di Bilancio 2027 che la commissione ha già dichiarato inammissibile. Nello stesso fascicolo della commissione Bilancio della Camera quattro deputati reclamano 3 milioni per un impianto tennistico intitolato a Jannik Sinner nel comune di Sesto, in provincia di Bolzano, e Mara Carfagna (Noi Moderati) ne vuole 150 mila per la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ad Angri.

Le proposte di modifica alla manovra sono 6.559, contate dal Corriere della Sera, e 1.874 sono già state tagliate, 754 per estraneità di materia. Secondo Pagella Politica quelle che portano soldi a un singolo territorio sono almeno 300, e circa il 60 per cento è già stato dichiarato inammissibile: la legge 196 del 2009 sulla contabilità pubblica vieta dal 2016 di infilare nella manovra “interventi di natura localistica o microsettoriale”.

Lo sanno tutti, a Montecitorio, e firmano lo stesso. Marco Furfaro (Pd) chiede 50 milioni in tre anni per la viabilità di Collodi e gli accessi “ai luoghi di Pinocchio”, Angela Raffa (Movimento 5 Stelle) 30 mila euro l’anno per due anni per progettare un lungomare a Rometta, nel Messinese, Gianfranco Rotondi (Fratelli d’Italia) un milione l’anno per un parco geominerario ad Altavilla Irpina. Tutti inammissibili. Il campanile, almeno lui, mette d’accordo maggioranza e opposizione.

Tre preferenze e un capolista

Il fervore ha una data precisa. L’8 ottobre la Camera ha approvato in via definitiva la legge 180 del 2026, che manda in soffitta il Rosatellum e alle prossime politiche concede all’elettore fino a tre preferenze fra i candidati che stanno sotto il capolista bloccato. Il capolista entra senza chiedere niente a nessuno, gli altri dovranno contarsi voto per voto, e secondo le stime saranno fra il 35 e il 45 per cento degli eletti.

Repubblica ha messo in fila i due fatti senza troppi giri di parole: con le preferenze i deputati cercano voti sui territori a colpi di micro-emendamenti. La sessione di bilancio, insomma, è diventata la prima tappa di una campagna elettorale porta a porta, con il conto girato alla fiscalità generale e la promessa recapitata un comune per volta.

Il collegio visto dalla Casa comunale

Le preferenze funzionano, e dovrà ammetterlo anche chi le considera l’anticamera del clientelismo: è bastato scriverle in Gazzetta Ufficiale perché deputati abituati a dovere il seggio al segretario di partito riscoprissero tutti insieme l’indirizzo del proprio collegio. Obbligano il deputato a ricordarsi ogni giorno dove abita chi lo vota. Su questo, la riforma ha ragione.

Solo che il collegio, guardato da Montecitorio con il pallottoliere dei voti personali in mano, si restringe fino a coincidere con il perimetro di una piazza, e del Paese resta quello che si inaugura con le forbici: un ponte, una piscina comunale, un festival, il motore di un ultraleggero. Roba da consiglio comunale. I reparti che chiudono e le corriere che spariscono dalle aree interne stanno nella stessa provincia ma chiedono una riforma, e una riforma, purtroppo, col nastro si taglia male.

Il deputato Stefano Benigni (Forza Italia) ha chiesto 108 mila euro per un parcheggio a servizio della Casa comunale di Civo, provincia di Sondrio: inammissibile, come da legge, e comunque utilissimo da raccontare in paese quando arriverà il momento di domandare la preferenza. Ecco il legame con il territorio che la riforma prometteva: alla prima prova, misura un parcheggio.