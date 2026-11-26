Ai giovani il governo Meloni dedica i discorsi, agli anziani i soldi. Il 29 ottobre, il giorno dopo il Consiglio dei ministri sulla manovra, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendicava in un messaggio all’evento Sud chiama Nord il “diritto di poter restare o tornare dove sono nati” delle nuove generazioni. Pagella Politica, che ha fatto i conti sul disegno di legge di Bilancio 2027, ha tirato fuori un saldo che smentisce il messaggio: una sola misura per gli over 75 costa più di tutte le principali misure per gli under 36 messe insieme. Una sola.

È la Carta da 300 euro dell’articolo 53, per beni e prestazioni sanitarie, riservata a chi compie 75 anni entro il 31 dicembre 2026 con una pensione fino a 28 mila euro l’anno, e la relazione tecnica le assegna 1.645 milioni per il 2027. Per i ragazzi la stessa relazione mette in fila cifre di un altro ordine di grandezza: 109,3 milioni per la cedolare secca all’1 per cento su chi affitta a un under 36, 378,2 milioni per la tassa all’1 per cento sugli aumenti di stipendio degli under 30, 410 milioni per le deduzione sulle assunzioni giovani, 16,5 milioni per il raddoppio della soglia esentasse dei fringe benefit. Fanno 913,8 milioni nel 2027, poco più della metà delle risorse previste per la carta per i settantacinquenni, e tutti appesi alla volontà di qualcun altro: l’aumento lo decide il datore di lavoro, lo sconto sull’affitto il proprietario di casa, e se nessuno dei due si muove il ragazzo resta dov’era. Anche lo scaglione Irpef al 33 per cento, che la manovra allarga da 50 a 55 mila euro, passa sopra la loro testa, e l’Ufficio parlamentare di bilancio ha messo a verbale che i giovani fino a 35 anni ne restano “di fatto esclusi”.

Dalla prima manovra all’ultima

La sproporzione ha la stessa età della legislatura. La legge di bilancio 2023 ha cancellato il Reddito di cittadinanza e il decreto-legge 48 del 2023 lo ha sostituito con un Assegno di inclusione riservato alle famiglie con minori, disabili o un componente oltre i 60 anni, così chi ha fra 18 e 59 anni ed è giudicato occupabile si arrangia con al massimo 350 euro al mese legati a un corso di formazione. Nella stessa legge di bilancio le pensioni minime degli over 75 salivano a quasi 600 euro, mentre la carta da 500 euro per tutti i diciottenni, la 18app, veniva spezzata in due carte vincolate all’Isee e al voto di maturità. Intanto l’Istat ha pubblicato il conto del 2025: la povertà assoluta colpisce il 12,1 per cento dei 18-34enni e il 6,1 per cento degli over 65, quasi esattamente la metà. Chi è giovane, povero e occupabile ha perso il reddito che riceveva prima che arrivasse questo governo, mentre chi è anziano e povero ha visto l’assegno salire, e la differenza la pagano i primi.

Il codice penale come politica giovanile

Il resto ai ragazzi è arrivato in forma di reato, fin dall’inizio. Il decreto-legge 162 del 31 ottobre 2022, nove giorni dopo il giuramento, ha scritto nel codice l’articolo 633-bis contro i raduni musicali su terreni altrui, da tre a sei anni di carcere per chi li organizza. Il decreto Caivano del settembre 2023 ha esteso il Daspo urbano ai maggiori di 14 anni e l’ammonimento del questore ai ragazzi fra 12 e 14, e secondo l’associazione Antigone negli istituti penali per minorenni i detenuti sono passati da 381 a fine 2022 a 572 a fine 2025. Centonovantuno ragazzi in più, in tre anni. Il decreto sicurezza dell’aprile 2025 ha reso reato perfino la protesta più mite che esista, sedersi in mezzo alla strada, fino ad allora punita con una sanzione amministrativa.

Le carte del governo, del resto, raccontano la gerarchia meglio dei discorsi che Meloni dedica ai giovani. Dal 2027 il bonus cultura dei neodiplomati diventa Carta Valore, con un tetto di 180 milioni l’anno fissato dalla legge di bilancio 2026, mentre la carta sanitaria dei settantacinquenni ne vale 1.645. Ai ventenni Meloni ha garantito una sola cosa che arriva a tutti, diplomati o no: il reato nuovo.