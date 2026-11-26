Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, chiede a Bruxelles di legare i fondi di coesione al sostegno finanziario all’Ucraina. Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, perché ritenete inaccettabile questa proposta?

“Per ora si tratta solo di una suggestione, ma noi non ci fidiamo. Il premier ungherese ha ammesso che si sta lavorando a Bruxelles per avvicinare le posizioni dei Paesi membri sul bilancio pluriennale e che questa minaccia sia stata messa sul tavolo dalla Germania. Io temo che l’intenzione di Merz sia quella di spaventare chi ha dubbi o si era sfilato dal sostegno finanziario all’Ucraina. Penso alla Bulgaria che ha appena adottato l’euro e che è stata richiamata questa settimana dal commissario Dombrovskis per debito eccessivo. A Sofia dicono che proprio per queste ragioni non possono investire ulteriormente in armi e per l’aiuto militare a Kiev. Anche l’Italia deve aprire una riflessione, ma il governo Meloni mi sembra che tiri dritto”.

Teme ci sia il rischio di rinunciare alla missione originaria dei fondi, ovvero contrastare le disparità economiche e sociali, per favorire invece una spinta alla guerra e all’acquisto di armi?

“Questa è la Commissione che dietro la flessibilità ha nascosto la possibilità per gli Stati membri di usare i fondi di coesione per il dual use o per fini militari. Si tratta di un tradimento dei valori europei e anche della stessa natura dei fondi europei. L’Italia potrebbe rinunciare a fondi per garanzia giovani, per ammodernare le proprie infrastrutture, per sostenere i disoccupati, per costruire asili nido o ristrutturare ospedali fatiscenti. I Paesi del Nord Europa vorrebbero sacrificare tutto questo per alimentare una guerra che con l’attacco ucraino alla nave russa nel Mar Mediterraneo è già arrivata a pochi km dai confini italiani. Noi non ci stiamo a questo gioco al massacro e siamo convinti che la maggioranza dei cittadini sia con noi”.

Il tema verrà discusso anche nel Consiglio Ue straordinario di oggi: si attende che Meloni, che fa parte di un governo in cui c’è chi esprime perplessità sull’invio di armi a Kiev, ponga il veto?

“Giorgia Meloni non ha uno straccio di proposta per contrastare la linea dei frugali che ha come obiettivo principale lo smantellamento della politica di coesione. Nella precedente programmazione 2021-2027 erano stati stanziati 392 miliardi di euro, senza questi fondi che riequilibrano le diseguaglianze interne fra aree europee e Paesi membri rischiamo di condannare al sottosviluppo interi territori. Le conseguenze possono essere drammatiche. Meloni dica ai frugali: non tagliate la coesione, ma il riarmo europeo”.

Nel caso in cui la proposta tedesca venga accettata, teme che possa diventare un problema anche per il campo largo? In caso di vittoria alle elezioni, un governo di centrosinistra potrebbe quantomeno ridurre il suo sostegno all’Ucraina: rischia poi di essere penalizzato sul fronte dei fondi di coesione?

“No. I capidelegazione di Pd e M5s insieme ai presidenti di Regione del centrosinistra, da Decaro a Fico, da Todde a Giani, hanno firmato una proposta comune per difendere la coesione. Su questa battaglia siamo uniti. E se andremo al governo volteremo pagina rispetto alla disastrosa politica estera del governo Meloni che ha messo a repentaglio la nostra sicurezza nazionale sostenendo in modo aperto la guerra. Noi lavoreremo per una pace giusta e duratura”.

Da un punto di vista giuridico, si rischia anche un ricorso alla Corte di Giustizia Ue?

“Non arriveremo a quel punto. Sul bilancio pluriennale il Parlamento europeo ha potere di veto. Se davvero quella proposta dovesse passare in Consiglio, la bocceremo noi a Strasburgo”.