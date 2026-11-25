Un anno fa, esattamente oggi, il Parlamento ha trattato due leggi sulle donne nello stesso pomeriggio e ne ha scelta una sola. Alla Camera passava all’unanimità il reato di femminicidio, 237 voti e l’ergastolo, e Giorgia Meloni ci vedeva «un segnale importante di coesione della politica»; al Senato, intanto, la sua maggioranza chiedeva audizioni sulla riforma del consenso che quel giorno doveva diventare legge. La prima garantiva applausi e titoli, la seconda chiedeva fatica.

Il pomeriggio delle due leggi

La riforma del consenso era nata pochi giorni prima, con tutta la liturgia del caso. Il 12 novembre 2025 la commissione Giustizia della Camera approvava l’emendamento delle relatrici Michela Di Biase (Pd) e Maria Carolina Varchi (FdI): violenza sessuale è l’atto compiuto senza “consenso libero e attuale”. L’accordo portava le firme politiche di Meloni e di Elly Schlein, con tanto di foto insieme sui social, e il 19 novembre l’Aula votava 227 sì su 227. Nessun contrario. Avvenire titolava sulla “svolta bipartisan”, e la deputata Simonetta Matone (all’epoca Lega, ora in FI) arrivava fino a definirla «svolta storica»: proprio la Lega che sei giorni dopo avrebbe rimandato tutto.

Al Senato il testo è finito nelle mani della presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno (Lega), che il 22 gennaio 2026 lo ha riscritto mettendo la “volontà contraria” della vittima al posto del consenso. Nel ddl Bongiorno la parola consenso sparisce del tutto. Il patto, di fatto, era saltato. La senatrice Julia Unterberger (Svp) ha provato a ricucire con un consenso che deve essere “riconoscibile”, il centrosinistra ha preferito l’articolo attuale a uno peggiore, e l’esame si è fermato lì, come racconta il verbale del 21 ottobre recuperato ieri da Pagella Politica, che ha raccolto i pezzi lasciati per strada. Un anno fa, secondo un retroscena del Corriere della Sera, Meloni rassicurava il Pd che la norma si farà, lei che sull’accordo aveva imposto la linea agli alleati.

Il conto che nessuno vota

Mentre la legge passava di rinvio in rinvio, il Viminale contava 97 donne uccise nel 2025, e altre 67 nei primi nove mesi del 2026 secondo i dati del ministero ripresi dall’Adige. Anna Tagliaferri, imprenditrice di 40 anni, è stata accoltellata il 21 dicembre a Cava de’ Tirreni dal compagno, che poi si è tolto la vita. Federica Torzullo è stata uccisa ad Anguillara Sabazia nella notte fra l’8 e il 9 gennaio, e al marito, reo confesso, la procura ha contestato per la prima volta in Italia il nuovo reato di femminicidio: la legge da titolo funziona benissimo, a cadavere già trovato. Nei primi sei mesi del 2026, sempre secondo il ministero dell’Interno, le violenze sessuali registrate sono state 3.142, tutte regolate da un articolo che misura lo stupro sulla violenza o sulla minaccia, ed è soltanto la parte che arriva in un ufficio di polizia di quello che l’Istat ha stimato nell’indagine del 2025, cioè 1.146.891 donne fra i 16 e i 75 anni che nella vita hanno subito uno stupro o un tentato stupro.

Il codice penale, a quanto pare, si riscrive in fretta solo quando c’è un ergastolo da annunciare davanti alle telecamere: per scrivere che il corpo di una donna appartiene alla donna è servito un anno e ancora non basta. L’articolo 609-bis resta quello scritto con la legge 66 del 1996, ritoccato solo nelle pene, e la parola consenso continua a mancare. Oggi tornano i post istituzionali e le panchine rosse: finché il sì resterà un annuncio, il 25 novembre servirà a Meloni per incassare, una volta l’anno, gli applausi per una legge che la sua maggioranza ha smontato al Senato.