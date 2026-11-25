Nessuna certezza. La Manovra, approdata ormai da giorni in Parlamento, continua a essere oggetto di trattative all’interno del governo, pronto a modificare diversi punti del testo approvato a Palazzo Chigi. E ad aprire due nuovi fronti ci pensa Fratelli d’Italia, che avverte sia sul tema delle pensioni anticipate che su quello del condono.

Cattive notizie in arrivo per Matteo Salvini e per il suo partito, che rischia di vedere sfumare due delle misure su cui più puntava in questa Manovra. A lanciare l’avvertimento è la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, ospite di Start, su SkyTg24. E se sul condono rimane la volontà di intervenire, modificando la proposta di Salvini, il rischio che sulla Quota 64 l’intervento venga del tutto cancellato è invece più alto.

Manovra, Fratelli d’Italia avverte la Lega sulle pensioni: Quota 64 a rischio

Il primo capitolo, quello più spinoso per Salvini che ha fatto delle pensioni anticipate un cavallo di battaglia, riguarda la Quota 64. Lucaselli spiega che “il fondo pensioni sicuramente non è una priorità in questo momento perché l’uscita anticipata, secondo me, va discussa in maniera molto più approfondita”.

Lucaselli parla del fondo da 850 milioni per le pensioni che la Lega vuole destinare all’uscita anticipata a 64 anni: “C’è un fondo – dice la deputata di FdI – sono state stanziate delle risorse su quel fondo. La priorità non è mettere ancora soldi su un’uscita anticipata sulla quale bisogna discutere”.

Distanze anche sul condono: la proposta di Salvini a rischio

Differenze si registrano anche sul tema del condono. In questo caso Fratelli d’Italia non sembra voler far saltare le sanatorie, ma non sembra molto d’accordo con il silenzio-assenso proposto da Salvini. A parlare è sempre Lucaselli: “Abbiamo presentato una serie di emendamenti su sanatorie che riguardano fatti pregressi ma che ovviamente non coinvolgono difformità e anomalie più recenti. Sicuramente ci sarà un punto di caduta comune. C’è una proposta che sta arrivando da Salvini che riguarda il silenzio assenso e stiamo verificando con gli uffici tecnici la fattibilità della proposta”.

Ma a partire da quella proposta ci saranno “elementi aggiuntivi” inseriti da Fratelli d’Italia, oltre agli emendamenti che prevedono diversi condoni presentati in commissione e che hanno superato il vaglio dell’ammissibilità. Infine, Lucaselli torna sull’emendamento per il condono in Campania: “Riguarderà poi tutta l’Italia perché dipenderà dai presidenti di Regione se applicarla o meno”.