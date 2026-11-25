Sul fisco il campo largo vede il traguardo. Sull’Ucraina invece no. Ieri pomeriggio il tavolo del programma progressista su economia e tasse si è chiuso con un aggiornamento a stamattina alle 11, ma con un clima che i presenti hanno definito assai ottimista. “Grandi passi in avanti”, “evidenti passi avanti”, i commenti di tutti. L’obiettivo comune è chiudere senza scomodare i leader. Un lusso che invece sull’Ucraina sembra che nessuno si possa permettere.

Ma non chiamiamola “patrimoniale”

Il nodo resta la “patrimoniale”, parola che il M5S continua a rifiutare. Le distanze però si accorciano su due punti. Il primo è il perimetro. Sul tavolo c’è l’ipotesi di scorporare dal calcolo i beni usati per produrre, come un capannone o un laboratorio, e di concentrare il prelievo sulle ricchezze finanziarie e sulle rendite. È la linea cara a Giuseppe Conte, che punta a colpire la speculazione lasciando fuori l’economia reale.

Il secondo è la soglia. Avs partiva da patrimoni netti sopra i 5,4 milioni, con un gettito stimato tra 16 e 20 miliardi. Il Pd guarda ai super ricchi oltre i 100 milioni, per circa 8 miliardi. Secondo le indiscrezioni Avs sarebbe disposta ad alzare l’asticella. E dal Movimento fanno sapere di essere “disposti ad essere costruttivi”. Tutti poi concordano anche sulla cornice: il contributo dei più ricchi non come obiettivo ma come “strumento di redistribuzione della ricchezza”.

Via anche l’Irpef a tre scaglioni

Secondo alcune voci, poi, gli alleati avrebbero concordato sul superamento dell’Irpef a tre aliquote voluta dal governo Meloni, da sostituire con una curva progressiva continua, sul modello tedesco. Meno tasse fino a 50mila euro, carico invariato tra 50 e 90mila, più tasse oltre. Ma su quest’ultimo punto Italia Viva e +Europa avrebbero frenato. Infine ci sarebbe un primo accordo anche sull’allargamento della no tax area, con la soglia ancora da fissare.

Resta il nodo Kiev

Sull’Ucraina, invece, le posizioni restano lontane. Il nodo armi, rinviato più volte al tavolo esteri, non ha ancora trovato una sintesi. Appare ormai quasi certo che il punto dovrà essere discusso dai big. Se M5S mette in discussione le armi a Kiev, Italia Viva rivendica il sostegno militare. Un tema che, ha ammesso ieri Matteo Renzi, “divide purtroppo tutte e due le coalizioni”.

La sua ricetta, illustrata alla presentazione del libro di Bruno Vespa, prevede un “sì all’aiuto militare e logistico a Kiev ma contemporaneamente sì a un ruolo dell’Unione europea”, con quell’inviato speciale Ue che chiede “dal 24 febbraio 2022”.

Ma anche qui, nessuno vuole rompere. Renzi lo spiega a modo suo: “Ai compagni del campo largo: se al prossimo giro ci presentiamo divisi i volontari che alla festa dell’Unità tirano la pasta col mattarello? Sapete dove ce lo tirano il mattarello?”. E assicura: “Mi pare che siamo praticamente alle battute finali”. Il centrosinistra, dice, “troverà un accordo”.

L’imprevisto bubbone caccia

Poi c’è un fronte che sembrava minore ma che invece rischia di essere un fattore importante. Avs ha annunciato una proposta di legge per abolire la caccia su tutto il territorio nazionale. “Se vinceremo le elezioni abrogheremo questa legge”, ha detto ieri Angelo Bonelli riferendosi al ddl del governo ribattezzato “sparatutto”, che arriva in Aula questa settimana.

“Ma oggi”, ha aggiunto, “come Avs, noi rilanciamo”. E, se sull’abrogazione del ddl gli alleati sono d’accordo, sull’abolizione della caccia no: sul tema Pd, Avs e M5S sono divisi. “Ci abbiamo provato, ma abbiamo trovato una chiusura”, ammette Bonelli.

E i cacciatori vicini al Pd sono già in allarme. Christian Maffei, presidente di ArciCaccia, aveva già definito “inaccettabile” la posizione di Avs e chiesto ai dem “quale linea intenda sostenere”.

Ieri, mezz’ora dopo la conferenza stampa di Avs, è tornato alla carica: se la proposta fosse condivisa dalla coalizione, “diventerebbe difficile segnalare uno solo di quei partiti, compresi i singoli candidati, come opzione elettorale”.