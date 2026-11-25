Pd e M5S chiedono di acquisire le lettere, sentire Melillo, De Luca e i pm di Firenze. E Li Gotti prepara un esposto contro De Luca

Tre giorni dopo la morte di Gianni De Gennaro, la commissione Antimafia si ritrova divisa più di prima. Ieri l’ufficio di presidenza si è chiuso con due linee opposte: le opposizioni che chiedono di cambiare rotta, la maggioranza di andare avanti.

Le tre richieste delle opposizioni: le carte, sentire Melillo e De Luca, fermare la relazione dell’Antimafia

Le richieste di Pd e M5S sono tre. La prima: acquisire tutte le carte dell’inchiesta, comprese le due lettere lasciate dall’ex prefetto. “È possibile che non siano immediatamente acquisibili per ragioni investigative”, ammette il dem Walter Verini, “tuttavia la commissione ha il dovere di richiederle”.

La seconda: nuove audizioni. Le opposizioni vogliono ascoltare il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e gli inquirenti della Dda di Firenze, che ha aperto un fascicolo sulla morte nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi. E vogliono risentire il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, già ascoltato quattro volte. La terza: fermare la relazione su via D’Amelio e mafia-appalti, che la maggioranza vorrebbe chiudere a breve.

Andare oltre mafia e appalti

Il senso politico lo spiega Verini: “Le commissioni non vanno usate come clave”. E aggiunge: “Mafia-appalti è solo una delle cause, poi c’è ancora da approfondire il filone delle complicità degli estremisti sovversivi neofascisti, c’è il tema delle complicità eventuali della politica”. Verini elenca le bombe del ’93, da via dei Georgofili a via Palestro, e chiede “un sussulto di responsabilità” per lavorare “a 360 gradi”.

De Raho: “Dietro alle stragi ci sono i servizi”

Più netto Federico Cafiero De Raho (M5S), ex procuratore nazionale antimafia. Una relazione, dice, “non può non tener conto di ciò che è emerso” dall’inchiesta nissena. L’agenda rossa e il depistaggio successivo “dimostrano che non sono certo gli imprenditori mafiosi quelli che si volevano favorire, come mafia-appalti certamente vorrebbe sostenere”.

Dietro, per l’ex magistrato, ci sono “servizi di sicurezza”, “parte delle istituzioni deviate” e “una parte evidentemente della politica”. E richiama il “metodo Falcone”: “Non esistono frazioni da trattare diversamente su tavoli diversi”.

La maggioranza: “Avanti tutta. La relazione entro fine anno”

La maggioranza non si sposta. In mattinata i commissari di centrodestra si sono riuniti e hanno condiviso la linea della presidente Chiara Colosimo: un momento di riflessione, poi avanti con i lavori. “Nessuna intenzione di bloccare nulla, continueremo a lavorare per accertare la verità”.

Il vicepresidente Mauro D’Attis (FI) fissa anche la scadenza: “La relazione sarà depositata ed è il lavoro svolto sino a oggi”, speriamo “entro fine anno”. Le lettere di De Gennaro e “tutto ciò che riguarda altri filoni d’inchiesta”, sostiene, “non coincidono con la relazione su mafia-appalti e via D’Amelio”.

Dal governo interviene la sottosegretaria Matilde Siracusano, la quale ha chiesto che la lettera dell’ex prefetto venga pubblicata e “eventualmente acquisita” dalla commissione, ma che ha confermato: “Il lavoro della Commissione deve comunque andare avanti”.

Intanto a Grosseto, dove si indaga per istigazione al suicidio, Polizia scientifica e Ris dei carabinieri esamineranno insieme le lettere e i dispositivi informatici dell’ex capo della Polizia.

Esposto di Li Gotti contro De Luca

E sul procuratore nisseno si apre un nuovo fronte. L’avvocato Luigi Li Gotti, ex difensore del pentito Totuccio Contorno, è pronto a presentare un esposto al Pg della Cassazione contro De Luca. Nella richiesta di misure cautelari per De Gennaro e per gli altri indagati, respinta dal gip, la procura cita un interrogatorio di Contorno del 1995 a Como, quando Li Gotti ne era il legale. Un passaggio che l’avvocato giudica “eccedente”, “una tracimazione”. Non è il primo scontro.

Li Gotti aveva già denunciato De Luca alla procura di Roma due volte, a luglio per falsa testimonianza e a ottobre per falso ideologico. Le denunce riguardavano le sue audizioni in Antimafia del 9 dicembre 2025, del 10 febbraio e del 14 aprile 2026.

Sosteneva tra l’altro che De Luca, mentre liquidava la pista nera come “purissima aria fritta” e “zero tagliato“, avesse taciuto una richiesta di rinvio a giudizio firmata dalla sua stessa procura proprio su quel filone. Roma ha archiviato entrambe le denunce, il Csm a luglio ha chiuso l’esposto. Ora Li Gotti ha chiesto al procuratore generale di Roma di valutare anche l’avocazione del procedimento.