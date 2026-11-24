Roma, 24 nov. (askanews) – Il leader di Avs Angelo Bonelli, a margine della presentazione del libro “Se l’Europa va alla guerra” ha confermato che il programma del centrosinistra arriverà, come annunciato, entro novembre. “Ma sì, abbiamo fatto un’accelerazione incredibile, i tavoli hanno lavorato tutti i giorni – ha detto, rispondendo a una domanda sulla tempistica – è uno sforzo incredibile quello che si sta facendo e non sarà un giorno in più o in meno a farci cambiare idea. Noi siamo pronti di fronte a una destra che sta sfasciando l’Italia”.