Lo stop alle importazioni di GNL russo nell’Unione europea dal 1° gennaio 2027 rischia di creare problemi per l’approvvigionamento e per i prezzi. A lanciare l’allarme è Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenuto a margine degli Stati Generali dell’Energia organizzati da Forza Italia. Secondo il manager, potrebbero venire meno circa 20 miliardi di metri cubi di gas all’anno, difficilmente compensabili da altri fornitori. A rendere ancora più incerto lo scenario sono gli stoccaggi europei e soprattutto le condizioni climatiche del prossimo inverno.

Gas russo, Descalzi: meno offerta e prezzi più alti dal 2027

“Sarà un problema per l’approvvigionamento e per i prezzi, perché si riduce l’offerta drasticamente”, ha dichiarato Descalzi, riferendosi allo stop alle importazioni di gas russo. Il calendario europeo prevede dal 1° gennaio 2027 il divieto delle importazioni di GNL russo ancora legate ai contratti a lungo termine. Per il gas trasportato attraverso i gasdotti, invece, la scadenza è fissata al 30 settembre 2027, con una possibile proroga al 1° novembre in determinate condizioni.

L’amministratore delegato di Eni ritiene difficile che altri fornitori riescano a compensare completamente la riduzione dell’offerta, “a meno che il Qatar non possa riaprirsi completamente”. Il risultato, secondo Descalzi, sarà una minore disponibilità di gas sul mercato europeo e, di conseguenza, un aumento dei prezzi.

A preoccupare sono anche gli stoccaggi. Descalzi ha sottolineato che le riserve europee sono già a livelli molto bassi e che erano partite da una situazione di debolezza. La valutazione riguarda l’Europa nel suo complesso, non specificamente l’Italia.

L’impatto dipenderà soprattutto dalle temperature dei prossimi mesi. “Se c’è un inverno mite, questo impatto sarà inferiore. Se c’è un inverno rigido, 20 miliardi di metri cubi all’anno che spariscono dall’Europa (…) possono creare dei problemi”, ha avvertito il manager. Descalzi ha precisato di non essere in grado di quantificare le possibili conseguenze, ma ha giudicato “molto ragionevole” prevedere delle difficoltà.

Una valutazione più rassicurante arriva dalla Commissione europea. Il 20 novembre, dopo una riunione del Gruppo di coordinamento del gas, Bruxelles ha dichiarato che l’Unione è preparata ad affrontare l’inverno, con stoccaggi intorno al 70% e senza rischi immediati per la sicurezza degli approvvigionamenti. La Commissione non prevede inoltre conseguenze immediate per le forniture dal completamento del divieto di importazione del GNL russo a gennaio.

Raffinerie europee, Descalzi: “Per investire è troppo tardi”

Il petrolio si è “addolcito”: il Brent viaggia intorno ai 90 dollari al barile, un livello ancora elevato ma inferiore ai 115-118 dollari raggiunti in precedenza. Per Descalzi, tuttavia, il problema non riguarda soltanto il prezzo del greggio, ma soprattutto la capacità di raffinazione europea, cioè la possibilità di trasformare il petrolio in prodotti utilizzabili come benzina e gasolio.

“C’è una scarsità di raffinerie”, ha osservato l’amministratore delegato di Eni, ricordando che soltanto nelle ultime settimane in Europa si è iniziato a discutere della possibilità di tornare a investire negli impianti di raffinazione tradizionali. Una riflessione che, secondo il manager, arriva troppo tardi: “L’Europa si è seduta a un tavolo qualche settimana fa e ha detto dobbiamo rivedere la possibilità d’investire nelle raffinerie tradizionali in Europa. Secondo me è troppo tardi”.

Descalzi ha inoltre criticato duramente il sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, l’ETS. “Ha ucciso la chimica, ha ucciso la raffinazione”, ha dichiarato, lamentando l’assenza di un passo indietro sul fronte delle tasse e delle agevolazioni per le raffinerie.

Hormuz, attacchi alle navi e 25-30 dollari in più al barile

A pesare sul mercato energetico è anche la situazione nello Stretto di Hormuz. “Il problema di Hormuz non è finito perché ci sono attacchi alle navi ogni giorno”, ha spiegato Descalzi. Tasse, noli marittimi e assicurazioni hanno raggiunto livelli molto elevati e, secondo il manager, trasportare un carico di petrolio dal Golfo fino in Europa comporta attualmente un aggravio di 25-30 dollari al barile.

“Se il prezzo del petrolio è 70, adesso è molto di più, devo mettere sopra questo prezzo altri 25-30 dollari”, ha aggiunto, sottolineando come il Golfo sia ormai considerato un’area ad alto rischio.

Le difficoltà nei transiti attraverso lo stretto, ha spiegato, riguardano anche il gas e i prodotti petroliferi. Una situazione che contribuisce a mantenere elevati i prezzi dei prodotti raffinati, che non seguono in maniera proporzionale la discesa delle quotazioni del greggio.

Carburanti, Eni valuta la proroga del price cap fino al 31 dicembre

Infine, Descalzi ha parlato anche della possibile proroga del price cap sui carburanti di Eni fino alla fine dell’anno. Si tratta del tetto massimo applicato ai prezzi dei carburanti commercializzati attraverso il marchio Enilive, un’iniziativa avviata a settembre con una durata iniziale di 30 giorni e la possibilità di estenderla fino a fine 2026.

Alla domanda dei giornalisti sull’eventuale proroga, l’amministratore delegato ha confermato che l’intenzione esiste, ma che il sistema è ancora in fase di revisione. “C’è questa intenzione, c’è in corso una nuova valutazione del sistema e stiamo rianalizzando”, ha spiegato Descalzi, aggiungendo che potrebbero esserci novità già entro la giornata, senza però anticipare ulteriori dettagli.