L’aspettativa di vita e le condizioni di vita sono migliorate rispetto alle generazioni passate, ma i progressi non sono distribuiti in modo uniforme. Nella Regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che oltre all’Europa comprende i Paesi dell’Asia centrale, circa 187 milioni di persone, un abitante su cinque, subiscono gli effetti delle disuguaglianze sanitarie. È il quadro delineato dal secondo rapporto europeo sulle disuguaglianze sanitarie, il “WHO European Health Equity Status Report”, pubblicato dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms. Chi ha un lavoro precario, difficoltà abitative o scarso accesso ai servizi sanitari continua infatti ad avere condizioni di salute peggiori.

Oms, disuguaglianze sanitarie: 187 milioni di persone coinvolte

Dei 187 milioni di persone interessate, 35 milioni sono bambini e adolescenti, 19 milioni giovani, 99 milioni adulti in età lavorativa e 34 milioni anziani. Oltre la metà delle persone coinvolte, quindi, appartiene alla popolazione in età lavorativa.

Dal 2010 peggiora la salute percepita tra le persone a basso reddito

In diversi ambiti la situazione è peggiorata negli ultimi anni. Tra le donne in età lavorativa con redditi bassi, la quota di chi dichiara uno stato di salute discreto o scarso è passata dal 36% al 43% dal 2010 a oggi. Tra gli uomini l’incremento è stato ancora maggiore: dal 32% al 42%. Nello stesso periodo, gli indicatori relativi alle fasce più abbienti sono rimasti sostanzialmente invariati.

Le disuguaglianze sanitarie iniziano fin dall’infanzia

I bambini appartenenti alle famiglie meno abbienti hanno una probabilità doppia di morire prima dei cinque anni rispetto ai coetanei delle fasce più agiate. Le differenze si manifestano anche durante l’età lavorativa: il 34% delle donne e il 33% degli uomini con redditi bassi convive con una patologia cronica che limita le attività quotidiane. Tra le persone più ricche, le percentuali scendono rispettivamente al 15% e al 12%. Gli uomini più poveri in età lavorativa presentano inoltre un rischio di depressione clinica quattro volte più elevato.

Le difficoltà riguardano anche i giovani. Tra quelli di età compresa tra 16 e 24 anni appartenenti alle famiglie meno abbienti, più di uno su tre deve affrontare un grave sovraccarico dei costi abitativi. Tra i coetanei delle famiglie più ricche, invece, la percentuale scende sotto l’1%.

La povertà rappresenta un problema anche per la popolazione anziana. Secondo l’Oms, nei Paesi della Regione europea il tasso di povertà tra le donne over 65 è aumentato nel 42% dei Paesi, mentre tra gli uomini della stessa fascia d’età l’incremento è stato registrato nel 58% dei Paesi.

Spese sanitarie più alte, aumenta il rischio di rinunciare alle cure

Nell’11% dei Paesi della Regione è aumentata la quota delle spese sanitarie sostenuta direttamente dalle famiglie. Un fenomeno che può avere conseguenze rilevanti: quando cresce il peso dei costi sanitari sui bilanci familiari, aumenta anche il rischio di rinunciare alle cure necessarie e di finire in condizioni di povertà.

“Il luogo in cui si cresce, il reddito familiare e la possibilità di trovare un lavoro dignitoso non dovrebbero determinare quanto a lungo o quanto bene si vive”, ha dichiarato Christine Brown, a capo dell’European Office for Investment for Health and Development dell’Oms. Brown ha poi sottolineato che, oltre al reddito, “incidono le pari opportunità di studiare, lavorare e partecipare alla vita della comunità”.