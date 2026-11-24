Donald Trump è pronto a introdurre nuovi dazi verso Ue, Cina e altri 14 Paesi: gli Usa tornano a minacciare Italia ed Europa.

Donald Trump torna a minacciare l’Europa e anche la Cina, nonostante l’incontro degli scorsi giorni con Xi Jinping. Il presidente Usa, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, si sta preparando ad alzare i dazi nei confronti della Cina, dell’Ue e di decine di altri Paesi che danneggerebbero le aziende americane attraverso i sostegni alla propria produzione industriale interna.

Le tariffe sarebbero legate all’indagine sui sussidi industriali concessi dalla Cina, ma anche dall’Ue e da altri 14 Paesi. Al momento non è chiaro quando potrebbero scattare i nuovi dazi e a quanto potrebbero ammontare, anche se si ipotizza che le tariffe siano pari o inferiori al 15%.

Trump minaccia Europa e Cina: gli Usa preparano nuovi dazi

Il rappresentante Usa per il Commercio, Jamieson Greer, dovrebbe presentare nei prossimi giorni, probabilmente già in questa settimana, i risultati di un’indagine sui sussidi industriali di Cina, Ue e degli altri Paesi coinvolti. Secondo l’amministrazione Usa, questi sussidi avrebbero portato a un eccesso di capacità produttiva in questi Paesi, consentendo loro di immettere sui mercati internazionali beni a basso costo e, di conseguenza, danneggiando i produttori Usa.

Tra i Paesi coinvolti, oltre a Cina e Ue, ci sarebbero anche il Giappone e la Corea del Sud: le tariffe potrebbero riguardare un ampio ventaglio di prodotti esportati, quasi tutti quelli che arriveranno da questi Paesi. Potrebbero essere esclusi alcuni beni industriali come acciaio, alluminio e automobili.

L’ipotesi di nuovi dazi ha subito messo in allerta i mercati: le Borse europee hanno ampliato il calo, toccando i minimi della seduta proprio a causa delle indiscrezioni del Wall Street Journal sulle nuove tariffe verso Ue e Cina. A rimetterci è soprattutto Milano, in calo dell’1,5%, ma soffrono e sono in negativo anche Francoforte, Londra e Parigi. La minaccia di nuovi dazi fa tremare i mercati e anche le aziende esportatrici europee e italiane. Chissà se anche stavolta il governo italiano li definirà un’opportunità, invece di reagire.

A quanto potrebbero ammontare le nuove tariffe

Non ci sono, al momento, informazioni sulle cifre dei nuovi possibili dazi. L’amministrazione Usa ha già detto di voler imporre tariffe simili a quelle introdotte da Trump nel 2025, prima che la Corte Suprema annullasse i precedenti dazi, partiti nel febbraio del 2026. La Casa Bianca sarebbe intenzionata a rispettare gli accordi commerciali già stipulati con Giappone, Ue e altri: vorrebbe dire che le tariffe per l’Ue tornerebbero al 15%, come stabilito nell’accordo con Ursula von der Leyen. Per altri Paesi, come il Vietnam e l’India, i dazi potrebbero essere più alti, come previsto dagli accordi con Trump. E più elevate potrebbero essere le tariffe anche per la Cina, considerando che Washington ritiene i sussidi di Pechino particolarmente destabilizzanti.