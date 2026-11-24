Da azienda postale a piattaforma integrata. Poste Italiane diventa un caso di studio, discusso in un corso MBA del secondo anno alla Harvard Business School. L’ateneo ha pubblicato il case study, scritto dai professori Raffaella Sadun e Juan Alcacer e da Elena Corsi (Europe Research Center della Harvard Business School), con il quale ricostruisce il passaggio da azienda postale a piattaforma integrata e le scelte industriali e manageriali che lo hanno accompagnato.

Poste Italiane diventa un caso di studio: l’analisi sull’evoluzione del gruppo

Nell’analisi si racconta come Poste Italiane abbia risposto al declino strutturale dei servizi postali tradizionali, a partire da una serie di decisioni, prese dal 2017 in poi, che l’hanno portata ad ampliare la presenza del gruppo nei pagamenti digitali, nei servizi finanziari e assicurativi, nella logistica dei pacchi, nell’energia e nei servizi per la Pubblica amministrazione. Nello studio si sottolinea come il gruppo abbia fatto leva su due asset: la fiducia dei risparmiatori italiani e la capillarità della rete degli uffici postale.

Vengono poi descritte le scelte dell’amministratore delegato Matteo Del Fante e del direttore generale Giuseppe Lasco, che hanno puntato sulla rete di uffici trasformandola in un asset da integrare con le nuove tecnologie e con i servizi digitali. Tra i temi trattati figurano lo sviluppo del business dei pacchi e della logistica, passato dal sesto al primo posto nel mercato italiano dell’express courier; la crescita di PostePay; la costruzione della super app “P”; il progetto Polis; gli investimenti nelle competenze delle persone e nell’intelligenza artificiale. Nello studio vengono riportati i dati del gruppo a fine 2025, con ricavi a 13,1 miliardi e un utile netto superiore a 2,2 miliardi, oltre ai 46 milioni di clienti. Il caso di studio si chiude a febbraio 2026, prima dell’offerta per il controllo di Tim che si è chiusa, con successo, a settembre.