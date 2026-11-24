Un dato che, ormai, non stupisce. Ma che ogni volta sorprende, pur essendo noto da anni. Il 30,22% degli italiani versa il 78,87% dell’Irpef. E a farlo sono coloro i quali hanno redditi sopra i 29mila euro lordi l’anno. All’opposto c’è un altro dato, anche questo non sorprendente, considerando che si ripete ormai da anni: sono 24,8 milioni gli italiani che non dichiarano redditi, corrispondendo poco o nulla di imposte dirette. A fornire le cifre è la tredicesima indagine sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare di Itinerari previdenziali insieme a Cida (Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità) e alla Fondazione Anna Kluiscioff.

L’indagine sull’Irpef, la redistribuzione e gli incentivi all’evasione

I dati analizzati sono quelli del 2024 ed evidenziano un Paese con una forte redistribuzione. Ma anche un Paese in cui una corposa normativa in materia di assistenza disincentiva implicitamente produttività e sviluppo, favorendo lavoro irregolare, sottodichiarazioni fiscali e fenomeni di elusione fiscale e contributiva. Le differenze regionali sono importanti: in Lombardia, per esempio, nel 2023 sono stati versati 55,479 miliardi di Iva, pari a 5.539 euro a testa. Un dato che al Sud scende notevolmente, con 860,34 euro a testa. Sul fronte dell’assistenza sociale, invece, l’Osservatorio di Itinerari previdenziali stima una redistribuzione a favore delle prime tre fasce di reddito da almeno 91,42 miliardi.

Nel 2025 la spesa assistenziale è superiore ai 165 miliardi, ma i poveri relativi sono ancora 5,4 milioni e le persone in povertà assoluta più di 8,6 milioni. Dati che secondo l’Osservatorio non tornano, perché non coerenti con le abitudini di spesa e di consumo degli italiani, tra i primi in Europa. Uno dei dati sottolineati è quello del gioco d’azzardo, settore nel quale gli italiani hanno speso mediamente 3.144 euro a testa nel 2025. Ovvero una cifra che vale più dell’imposta media versata da una buona fetta dei contribuenti. Nell’analisi si evidenzia anche la riduzione di deduzioni, bonus e sgravi all’aumentare del reddito, una pratica ritenuta un incentivo implicito all’evasione fiscale.

Per ragioni simili viene bocciata la flat tax, anch’essa potenzialmente un incentivo a elusione fiscale e lavoro nero. Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali, sottolinea come occorra “ridurre sia gli incentivi impliciti sia i disincentivi espliciti al non lavoro che oggi alimentano sommerso e sottodichiarazioni”, per “migliorare redditi, occupazione e sviluppo”. Secondo Brambilla questo studio dimostra che le forze politiche devono lavorare “unite” per permettere all’Italia di “recuperare efficienza” e ridurre l’assistenza a chi non ne avrebbe bisogno, “a partire dagli evasori”.