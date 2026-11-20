Una zavorra, per famiglie e imprese, da oltre 200 miliardi l’anno. Con un peso sempre maggiore a causa della crisi energetica che gonfia i prezzi e mette in ginocchio gli italiani. La stima della Cna viene citata dal suo presidente, Dario Costantini, per lanciare un allarme in occasione dell’Assemblea nazionale della Confederazione. Il dato dice tutto da solo: la spesa energetica complessiva delle famiglie e delle imprese italiane supererà i 200 miliardi di euro nel 2026. Di fronte a un numero del genere, il messaggio di Costantini non può essere diverso: “L’energia è una priorità industriale, prima ancora che una voce di costo”. Anche perché il costo dell’energia rende le imprese italiane meno competitive, essendo costrette a pagare più dei loro concorrenti esteri.

La priorità, quindi, non può che essere un intervento sul fronte energetico, per aiutare famiglie e imprese: è “indispensabile una riduzione strutturale dei costi energetici, accompagnata da interventi per favorire l’autoproduzione da parte delle piccole imprese”. Non solo, perché secondo Costantini serve anche “una strategia europea capace di trasformare la transizione energetica in un fattore di competitività, anziché in un ulteriore svantaggio per il sistema produttivo italiano”.

Non solo costi in bolletta ed energia, dalla Cna anche gli appelli su giovani e credito

L’assemblea della confederazione di artigiani e pmi celebra gli 80 anni della sua fondazione, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e lo fa concentrandosi anche su altri temi, a partire dal gap tra formazione e competenze che servono alle aziende. Un ragionamento che parte dal fatto che nei prossimi cinque anni le piccole imprese italiane avranno bisogno di circa 750mila lavoratori, soprattutto tecnici e figure qualificate. Ma c’è un grosso problema derivante dal declino demografico: negli ultimi dieci anni l’Italia ha perso oltre mezzo milioni di giovani tra i 15 e i 34 anni.

Se la tendenza non dovesse cambiare, e non c’è alcun segnale che va in questa direzione, nel 2045 i giovani saranno circa due milioni in meno. Intanto, però, c’è una discrepanza tra domanda e offerta, secondo Costantini: “Mentre tanti ragazzi faticano a trovare un’occupazione, migliaia di imprese non trovano le competenze necessarie”. Un’impresa su tre, infatti, non riesce a trovare candidati e da qui la nasce la richiesta di “rafforzare orientamento, formazione e apprendistato”. Un ultimo capitolo che emerge dall’assemblea della Cna è quello dell’accesso al credito, che “non deve essere un privilegio”, ma la progressiva riduzione del credito bancario alle piccole imprese – sceso del 23% in quattro anni – rischia di diventare “un ostacolo strutturale allo sviluppo del Paese”.