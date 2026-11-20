Le intese sull’autonomia differenziata “introducono alcuni miglioramenti, soprattutto sul fronte dei controlli e del monitoraggio finanziario”, ma “lasciano aperte questioni rilevanti riguardanti le motivazioni economiche del trasferimento delle funzioni, l’effettiva portata delle nuove competenze e i possibili effetti sulla finanza pubblica”. Lo afferma l’Ufficio parlamentare di bilancio, presieduto da Lilia Cavallari, in audizione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera in relazione all’esame dei disegni di legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria.

“Rischio di contenziosi tra Stato e Regioni sull’Autonomia”: l’avvertimento dell’Upb

Le modifiche recepiscono i contenuti degli atti di indirizzo delle Camere, rafforzando i riferimenti ai poteri sostitutivi dello Stato, alle condizioni per il rinnovo delle intese e al monitoraggio degli effetti finanziari, anche indiretti. Permangono tuttavia incertezze sull’effettiva estensione dell’autonomia riconosciuta alle Regioni: gli elenchi delle disposizioni statali destinate a cessare di avere efficacia non individuano sempre puntualmente le norme derogabili, resta il rischio di contenziosi fra Stato e Regioni e risulta difficile valutare le conseguenze economiche e finanziarie, osserva l’Upb.

In materia sanitaria, soprattutto per quanto riguarda la determinazione delle tariffe, la gestione degli investimenti e l’utilizzo delle risorse vincolate, “la maggiore autonomia potrebbe favorire dinamiche competitive tra Regioni non necessariamente fondate sull’efficienza, con possibili ripercussioni sulla mobilità sanitaria e sui divari territoriali”, sottolinea l’Upb.