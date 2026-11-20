Una piazza contro la Manovra, contro il lavoro povero e contro i tagli in diversi settori e gli investimenti quasi azzerati sulla sanità. Lo sciopero generale indetto dalla Cgil per oggi punta a lanciare un messaggio: “Questa Manovra va cambiata”, come sottolinea il segretario Maurizio Landini. Che chiede di finirla con la propaganda e sottolinea che “i duemila emendamenti presentati dalla maggioranza dimostrano come i primi a non essere convinti di aver fatto una legge buona per il Paese sono loro”. E lo dimostra, in effetti, anche il confronto nel governo che continua a fare riunioni per capire come cambiare il testo. Il punto critico è, sicuramente, quello delle risorse per la sanità, definite insufficienti da tutti. Mentre sui condoni le destre sembrano voler andare avanti senza ripensamenti.

Lo sciopero generale contro la Manovra

Oggi lavoratori e studenti scenderanno in piazza in tutta Italia per i due scioperi generali di Cgil e Cobas, a cui si affianca la mobilitazione studentesca organizzata a livello europeo. La Cgil organizza circa cento manifestazioni in tutto il Paese, con il corteo principale a Roma. Mentre la protesta prosegue e si allarga, però, il governo continua a cercare una soluzione sui tanti nodi irrisolti della Manovra. E spuntano anche nuovi emendamenti presentati dai partiti di maggioranza. Non solo quelli sui condoni, che si moltiplicano giorno dopo giorno, ma anche su altri fronti: Forza Italia, per esempio, punta su un maggior ricorso al lavoro agile nella pubblica amministrazione per applicare una spending review.

Ma la novità principale, annunciata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è un emendamento del governo che estenderà alle Regioni del Centro-Nord il modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa sperimentato al Sud con la Zes unica. Un modello che, secondo Meloni, “ha contribuito a far crescere il Mezzogiorno più della media nazionale”, anche se la crescita del Sud è legata soprattutto al Pnrr. Misure per le imprese che portano, secondo quanto previsto dall’emendamento, a una spesa aggiuntiva di 4,7 milioni per il 2027 e 4,1 per il 2028.

Il campo largo trova l’accordo sul reddito minimo garantito

Se a destra trovare la quadra sulla Manovra è difficile, a sinistra il campo largo riprende la discussione sul Fisco nell’ambito dei tavoli programmatici, ma ancora un accordo sulla patrimoniale non c’è: nel confronto sono stati fatti passi avanti, la discussione è entrata nel vivo, ma non è stato sciolto il nodo sui dettagli della misura, con il tavolo aggiornato a domenica. Intesa trovata, invece, sul reddito minimo garantito, una misura che sarà inserita nel programma e che raccoglie i principi fondamentali del Reddito di cittadinanza, cancellato dal governo Meloni.