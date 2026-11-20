Dopo il via libera della Bce, dopo l’ok con tanto di pressioni su Berlino da parte della Commissione Ue, ora anche il governo tedesco ha dato il suo parere favorevole. L’acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit è ormai alle porte, grazie anche all’intesa raggiunta tra la banca guidata da Andrea Orcel e il governo di Berlino. Un accordo trovato con il ministro delle Finanze, Lars Klingbeil, che chiude mesi – in realtà quasi due anni – di ostilità e il muro opposto dalla Germania all’operazione di Unicredit.

Unicredit verso il controllo di Commerzbank: la sede resta in Germania, la banca sarà ancora quotata

Orcel guarda con fiducia alla “prosecuzione di questo dialogo” con il ministro e con tutti gli stakeholder, mentre continua il lavoro per risolvere “le questioni ancora aperte”. Il governo tedesco ha spiegato che Unicredit ha assunto “impegni chiari” sulla sede operativa in Germania, sui diritti dei dipendenti e sulla prosecuzione del dialogo con il consiglio di fabbrica, come ha sottolineato Klingbeil. Commerzbank, secondo la versione tedesca, dovrebbe rimanere una società quotata in Borsa e con sede a Francoforte, due dei punti cruciali per il governo tedesco, mentre la sua attività per le piccole e medie imprese – già oggi fondamentale – dovrebbe essere ampliata.

Rassicurazioni da Orcel sarebbero arrivate anche sull’impegno a includere nel consiglio di amministrazione italiano dei cittadini tedeschi. Il ministro delle Finanze tedesco ha anche spiegato che Unicredit si è impegnata su tutti i fronti ritenuti particolarmente critici per il governo di Berlino, mettendo quindi fine a uno scontro che va avanti dall’annuncio dell’operazione. L’accordo con Berlino porta con sé l’apertura verso il controllo definitivo della banca tedesca da parte di Unicredit, con la fusione che punta a dar vita a un colosso da oltre 1.300 miliardi di euro di attivi, da distribuire in due delle principali economie europee. S.R.