Una giornata di protesta, con lavoratori e studenti in piazza. Pienamente riuscito lo sciopero generale della Cgil, il quinto di fila contro la Manovra del governo Meloni, che ha chiesto risposte e ha detto basta alla “propaganda”. Quello di ieri è stato un appuntamento a doppio filo: la Cgil ha scelto di abbracciare la mobilitazione studentesca, che ha visto i giovani sfilare nelle città italiane ed europee. In una giornata che contava anche lo sciopero generale indetto dai Cobas.

Un milione e mezzo di italiani in piazza contro una Manovra che accelera il declino

Sul banco degli imputati, la legge di Bilancio e il carovita, lo sguardo al futuro del Paese. La Cgil è scesa in cento piazze contro una Manovra che “accelera il declino e l’impoverimento dell’Italia”. E che quindi, ha insistito il suo leader Maurizio Landini, va cambiata. “È stata una bellissima giornata di straordinaria partecipazione”, ha detto il segretario generale della Cgil, commentando la mobilitazione che, nell’ultimo aggiornamento del sindacato, ha visto “un milione e mezzo di persone”, tra lavoratori, studenti, pensionati, scendere in piazza in oltre 100 città per sostenere lo sciopero generale proclamato dalla confederazione, con lo slogan “Il futuro è adesso”.

Calendario fitto

Inoltre, secondo i dati finora pervenuti, l’adesione media nazionale allo sciopero, nei settori pubblici e privati, è stata del 60%. “Anche dopo una grande giornata come quella di oggi (ieri, ndr), in assenza di risposte, noi non ci fermeremo. Andremo avanti e continueremo con le mobilitazioni nelle piazze”, ha aggiunto Landini. Il calendario è fitto. Il 5 dicembre ci sarà una manifestazione a difesa della sanità pubblica e la Cgil sarà lì. Il 12 dicembre ci sarà una grande manifestazione nazionale della Cgil a Cosenza. E se dopo il 12 dicembre non cambia la Manovra, “dobbiamo lanciare un presidio democratico al Parlamento”, ha detto Landini.

Il corteo

Hanno sfilato anche la segretaria del Pd Elly Schlein, i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, e il presidente del M5s Giuseppe Conte. “Tiriamo l’Italia fuori dal Riarmo e dall’economia di guerra. In tutta Italia il M5S era al fianco di studenti e lavoratori che hanno partecipato allo sciopero della Cigl. Ci opporremo ovunque a questa camicia di forza fatta di tagli, record di tasse e spese militari mentre crollano a picco il potere d’acquisto e le speranze”, ha detto Conte.

“La Manovra taglia la sanità pubblica e la scuola pubblica, continua a fare cassa sulle pensioni, non aumenta i salari e il fisco continua a colpire i lavoratori dipendenti e pensionati”, ha affermato Landini nel corso del suo intervento su un camioncino in via dei Fori Imperiali. Ha richiamato i vari temi al centro delle richieste del sindacato, dicendo no ai condoni e alla flat tax e rilanciando la patrimoniale nell’ambito di una riforma complessiva del sistema fiscale e la restituzione del fiscal drag (l’aumento della pressione fiscale sui redditi a causa dell’inflazione) che “ha già sottratto 30 miliardi a lavoratori dipendenti e pensionati nel periodo 2022-25” e, in assenza di interventi, “toglierà altri 6,5 miliardi nel 2026”.

La protesta dei giovani

La mobilitazione della Cgil, dicevamo, ha incrociato lo sciopero internazionale studentesco e giovanile promosso dalla Coalizione Youth Strike. In tutta Europa e in oltre 25 Paesi, centinaia di migliaia di giovani e studenti sono scesi in piazza, bloccando scuole e università e dando vita a circa 400 mobilitazioni. In Italia sono state oltre 45 le città coinvolte in 15 Regioni, con cortei, presidi e iniziative che hanno attraversato scuole, università e territori.

Una mobilitazione nata dalla necessità di mettere in discussione le priorità politiche ed economiche dei governi: mentre si moltiplicano gli investimenti in armi e spese militari, vengono lasciate senza risposte le condizioni materiali di vita di milioni di giovani. Dalla crisi del diritto allo studio alla precarietà lavorativa, dal costo degli affitti alla crisi climatica, il futuro dei giovani viene sacrificato per alimentare un modello fondato sulla guerra, sul profitto e sulle disuguaglianze.