L’offerta è congrua. Dopo il rilancio da parte di Intesa Sanpaolo, il cda di Mps ha giudicato congruo il corrispettivo offerto per le azioni del Monte dei Paschi. Il giudizio del consiglio di amministrazione senese evidenzia però anche alcuni aspetti da considerare nella valutazione dell’Opas, destinata a partire il 24 novembre. Al voto non ha partecipato Corrado Passera, che si è dimesso durante il board esprimendo “profondo dissenso” per l’offerta di Ca’ de Sass.

Il cda si è riunito ieri per approvare il Comunicato dell’emittente, ovvero il documento con il giudizio sull’offerta che partirà martedì. Il corrispettivo dell’Opas, post acconto dividendo, prevede 1,664 azioni Intesa Sanpaolo più 1,25 euro in contanti per ogni azione Mps portata in adesione. L’offerta vale, complessivamente, oltre 34 miliardi. Il giudizio del consiglio di amministrazione di Mps, secondo quanto filtrato, è che l’offerta dell’istituto guidato da Carlo Messina possa essere migliorata, in modo da dare un valore più elevato al Monte dei Paschi. Non ci sarebbe stata una spaccatura tra maggioranza e minoranza durante la riunione, tanto che il cda ha votato all’unanimità, anche se inizialmente qualcuno avrebbe paventato l’ipotesi di bocciare l’Opas.

Mps, l’addio di Passera prima del voto sull’offerta di Intesa Sanpaolo

Per quanto concerne Passera, era entrato nel cda di Mps ad aprile con la lista poi finita in minoranza, ma aveva sostenuto in più occasioni l’amministratore delegato Luigi Lovaglio nelle sue decisioni strategiche, fino al tentativo di un piano difensivo – con la doppia offerta per Banca Generali e Banco Bpm – per rigettare l’offerta di Intesa Sanpaolo, poi fallito. Con il giudizio di congruità di Mps l’offerta è pronta ad approdare sul mercato, in attesa degli ultimi verdetti, come quello dell’Antitrust e quello del governo che, secondo quanto scrive Reuters, non dovrebbe esercitare il golden power.