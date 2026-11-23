Goldman Sachs lancia l'allarme sulla crescita italiana: è ferma a causa dei salari al palo e della fine del Pnrr.

Il crollo del potere d’acquisto in Italia è ormai un dato di fatto. Innegabile, nonostante le rivendicazioni del governo e di Giorgia Meloni che si scontrano continuamente con la realtà. E se l’inflazione del 2022 non è ancora stata recuperata, i dati degli ultimi mesi mostrano un nuovo crollo dei salari reali, mangiati dall’inflazione. Un danno che non riguarda solo i singoli lavoratori, ma – come sottolinea il rapporto mensile di Goldman Sachs ‘Global Economics Wrap-up’ – tutta l’economia italiana.

Salari al palo e fine del Pnrr: perché la crescita italiana non riparte

L’analisi, infatti, sottolinea che dopo “diversi anni di relativa resilienza”, la situazione per l’economia italiana è cambiata. Tanto che “sta perdendo spinta propulsiva”. E il motivo principale è proprio “l’inflazione che erode il potere d’acquisto”. Ma c’è anche un’altra preoccupazione riguardo alla crescita italiana, ovvero il “sostegno di bilancio europeo che si esaurisce”. In pratica, l’Italia crescerà sempre meno per il potere d’acquisto eroso e per la fine del Pnrr.

Goldman Sachs si aspetta una crescita del Pil del nostro Paese dello 0,8% per quest’anno, con una frenata allo 0,5% nel 2027. Dati inferiori a quelli dell’area euro, che cresce dell’1% quest’anno e dello 0,9% il prossimo. Peggio dell’Italia, già al di sotto della media europea, fa solo la Francia che deve fronteggiare la crisi politica e fiscale: la stima di crescita è ridotta allo 0,2% quest’anno e allo 0,1% l’anno prossimo. La conclusione è semplice: se, finora, gli investimenti del Pnrr hanno parzialmente salvato l’Italia, adesso senza un’inversione di tendenza sui salari il sistema economico non può ripartire.