Roma, 23 nov. (askanews) – “C’è una involuzione pericolosa: i conflitti, le crisi stanno ponendo nuovamente a rischio la condizione dei bambini” nel mondo. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione di Unicef Italia, in occasione dell’80esimo anniversario di fondazione dell’Agenzia Onu per l’Infanzia.”Le condizioni critiche riguardano in Italia anche i nostri bambini. L’Italia è un paese che ha, con la rete che voi manifestate di operatori e di sostenitori, che ha dentro di sé la sensibilità su questo fronte, cioè garantire sicurezza ai bambini. Però anche nel nostro paese vi sono difficoltà e condizioni critiche”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione di Unicef Italia, in occasione dell’80° anniversario di fondazione. “Quel che si vede in questo periodo ovunque, ma particolarmente in alcune zone del mondo, è davvero sconfortante e richiede un impegno moltiplicato, per questo grazie all’Unicef per quello che per l’attività che svolge” per i bambini. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione di Unicef Italia, in occasione dell’80° anniversario di fondazione.