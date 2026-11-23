Sono bastati undici giorni. Undici giorni per ritornare sulla propria decisione per Nvidia. E per far tornare al timone dell’azienda il suo fondatore, Jensen Huang. La decisione è stata presa, all’unanimità, dal consiglio di amministrazione, che ha deciso di reintegrare Huang come presidente e amministratore delegato da subito, dopo lo scandalo delle sue relazioni extra-coniugali.

Una decisione presa dopo una serie di colloqui con lo stesso Huang, dopo i quali il board ha ritenuto sincero il racconto dell’ad e ritiene, soprattutto, che sia ancora in grado di guidare Nvidia. Ma c’è un elemento che ha giocato un ruolo decisivo in questa partita: la Casa Bianca. Perché il consiglio ha spiegato di aver ricevuto indicazioni dai “livelli più alti del governo degli Stati Uniti”, portando il cda a dirsi “fiducioso” che il ritorno di Huang non sia un rischio per la sicurezza nazionale.

Nvidia, Huang reintegrato alla guida dell’azienda e Trump festeggia

Nella nota si spiega che il “consiglio ha ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e, sulla base di tali pareri, è fiducioso che la reintegrazione” non comporti “alcun rischio”. Non è un caso che il primo a esultare sia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, definendo “giusta e appropria” la decisione di Nvidia. “Il Paese – afferma – ha bisogno della guida di Jensen alla Nvidia per garantire il successo e la prosperità dell’azienda e dell’economia americana”.

Huang ha assicurato che coprirà nuovamente questo incarico “con la massima umiltà e rinnovato impegnato”, dicendosi “onorato” per il suo ritorno. Un messaggio l’ha rivolto anche a dipendenti e azionisti, ringraziandolo per il loro sostegno. La notizia del ritorno di Huang è stata accolta molto positivamente dai mercati, con il titolo che ha guadagnato il 30% in avvio di contrattazione. Huang si era dimesso dopo la rivelazione di almeno due relazioni extra-coniugali.