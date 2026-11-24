Volodymyr Zelensky torna a chiedere agli alleati missili intercettori per i sistemi Patriot, mentre il Financial Times riferisce che circa 60 ordigni già destinati all’Ucraina sono ancora fermi in attesa del via libera del Pentagono. A non aver autorizzato il trasferimento sarebbe il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth. Sullo sfondo, l’allarme del presidente ucraino per nuovi attacchi russi in preparazione e la necessità di rafforzare le difese aeree. Sul fronte degli aiuti militari, intanto, arrivano novità dalla Svezia: i primi caccia Gripen sono attesi in Ucraina già da gennaio 2027.

Zelensky: “Ogni missile Patriot è un colpo alla Russia”

“Abbiamo informazioni che indicano che i russi stanno preparando nuovi attacchi. Si prega di prestare attenzione agli avvisi di minaccia missilistica e di rimanere al sicuro”, ha scritto Zelensky sui social, invitando la popolazione ucraina a non sottovalutare il rischio di nuovi bombardamenti.

Un appello rivolto anche agli Stati Uniti e agli altri Paesi da cui dipende la fornitura di intercettori antibalistici necessari a proteggere città e infrastrutture. “Ogni missile Patriot che abbiamo è un colpo alla Russia, un colpo al suo disprezzo per la diplomazia e per la vita”, ha aggiunto il presidente ucraino. La guerra, secondo Zelensky, continua perché Mosca ritiene di poter ancora uccidere e distruggere senza conseguenze.

Da qui la nuova richiesta a Washington: “I missili per i Patriot sono necessari qui in Ucraina, e ci aspettiamo molto le decisioni necessarie dall’America”.

Hegseth e i 60 intercettori Patriot ancora fermi al Pentagono

Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti hanno già assegnato all’Ucraina missili intercettori PAC-3 e PAC-2 per i sistemi di difesa aerea Patriot, ma il loro trasferimento non ha ancora ricevuto l’autorizzazione necessaria da parte del segretario alla Difesa Pete Hegseth.

Si tratta di circa 60 intercettori, alcuni dei quali si trovano già negli arsenali europei e sono finanziati dagli alleati occidentali di Kiev. Nel dettaglio, la fornitura comprende circa 40 missili PAC-3, previsti per le consegne tra settembre e dicembre, e altri 20 PAC-2, una versione precedente degli intercettori Patriot.

Il problema è che si tratta di armamenti di fabbricazione americana: Washington deve quindi autorizzare l’esportazione e la riesportazione dei missili, anche quando il trasferimento avviene da depositi europei verso l’Ucraina. Senza il via libera del Pentagono, le forniture non possono essere completate.

La ricostruzione è quella del Financial Times. Reuters, riprendendo la notizia, ha precisato di non aver potuto verificarla autonomamente. Un portavoce del Pentagono ha comunque dichiarato al quotidiano britannico che non ci sono stati cambiamenti nella politica statunitense di sostegno all’Ucraina, senza fornire ulteriori dettagli sulle specifiche forniture.

Ucraina, come contrastare i droni Shahed russi

La necessità di rafforzare la difesa aerea è stata al centro anche di una riunione dello Stato Maggiore del Comandante Supremo, convocata da Zelensky e dedicata soprattutto alla protezione dell’Ucraina dai droni russi Shahed a propulsione a reazione.

Il presidente ha spiegato che Kiev dispone di informazioni sull’entità della produzione russa, sui sistemi utilizzati da Mosca per procurarsi i componenti e sui piani per intensificare l’impiego di questi velivoli senza pilota. Per contrastarli, secondo Zelensky, servono sanzioni e controlli sulle esportazioni più severi di quelli attualmente applicati in alcuni Paesi, oltre a nuovi sistemi capaci di abbattere i droni.

Il presidente ha inoltre annunciato progressi sul fronte dell’industria militare nazionale: l’Ucraina dispone già di nuovi intercettori più efficaci contro gli Shahed a propulsione a reazione e intende stipulare contratti per acquistarne il maggior numero possibile.

Gripen svedesi, primi caccia in arrivo da gennaio 2027

Una prospettiva positiva per Kiev arriva anche dalla Svezia. Zelensky ha annunciato che i primi caccia Gripen dovrebbero iniziare ad arrivare in Ucraina da gennaio 2027. Velivoli che, secondo quanto riferito da RBC Ukraine, potranno contribuire anche a contrastare i jet russi Sukhoi che trasportano bombe a guida di precisione.

La fornitura si inserisce nell’accordo di cooperazione militare tra Kiev e Stoccolma. In particolare, è prevista la cessione all’Ucraina di un massimo di 16 Gripen C/D provenienti dalla flotta delle forze armate svedesi, come forma di assistenza militare. I primi esemplari sono attesi proprio all’inizio del 2027.

A questi si aggiungono altri 16 Gripen E che l’Ucraina ha concordato di acquistare dalla Svezia, con consegne previste a partire dall’inizio del 2029. Un rafforzamento significativo delle capacità aeree di Kiev, che punta a rendere più efficace la difesa delle proprie città e infrastrutture dagli attacchi russi.