In Cina Trump è stato accolto sotto l’aereo da Xi. Putin invece dal braccio destro di Xi. È finita l’amicizia Cina-Russia?

Fabio Rocca

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Gentile lettore, a settembre Xi fu accolto in America da Trump e Melania e quindi, per etichetta, ha ricambiato. “L’eterna amicizia” cino-russa è stata ribadita da Xi: “Insieme siamo una nave possente che supera ogni tempesta”. Putin ha ottenuto ciò che voleva a Shenzhen: un posto al tavolo dei tre grandi del mondo, mentre l’Europa esclusa sputava bile. Xi lo ha trattato conogni onore: la Russia, con 6 mila atomiche e per posizione geografica, è il deterrente cinese contro eventuali avventurismi Usa-Nato. È possibile che nei colloqui riservati Xi abbia rimarcato alcune differenze. Su quali terreni? Faccio tre ipotesi. La prima è la costruzione del gasdotto che porterebbe in Cina 50 miliardi di m3 di gas l’anno. Xi da tempo rimanda, perché non vuole dipendere in toto dall’energia russa. Forse Putin ha insistito e lo ha irritato? Seconda ipotesi: Putin concepisce zone d’influenza tipo Jalta, e Mosca reclama quella europea. Questo non aggrada a Xi, la cui economia si espande soprattutto in Europa. Terza ipotesi, più apocalittica: può darsi che Xi sappia, dalla sua intelligence o da Putin stesso, che negli scenari futuri della Russia sia previsto – se l’Europa si farà concretamente minacciosa – un “ammonimento” preventivo con bombe nucleari tattiche su due o tre Paesi europei. Per la Cina sarebbe un disastro economico. Il richiamo allo stop all’arma nucleare nel documento finale potrebbe essere nato per questo, oltre che per frenare Trump dall’uso dell’atomica in Iran.

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