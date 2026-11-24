Una nave da guerra russa colpita da droni ucraini in Libia e un mercantile attaccato al largo di Bengasi. Una notizia che potrebbe sembrare una delle tante della guerra tra Mosca e Kiev, ma che questa volta ha un peso particolare perché l’attacco è avvenuto a poche centinaia di chilometri dall’Italia. A confermare l’accaduto sono le autorità della Libia orientale che hanno riferito di un’esplosione a bordo di una nave russa ormeggiata nella base navale della città e di un secondo attacco contro un mercantile in mare. La prima unità è stata identificata nella corvetta lanciamissili Merkury. Quanto al cargo, la ricostruzione è meno chiara: Volodymyr Zelensky ha indicato la MV Angara, mentre analisti OSINT hanno associato la nave colpita al largo di Bengasi alla Ascalon.

La rivendicazione e la provocazione di Zelensky

Il mistero sull’autore dell’attacco è durato poche ore. Infatti ieri mattina il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l’operazione, definendola su X “esemplare” e affermando che sono stati impiegati “sette droni navali di produzione ucraina”. Ha inoltre dichiarato che la corvetta Merkury è stata affondata e che un elicottero russo Ka-27 è stato distrutto. Parole che trovano conferma nelle immagini satellitari che mostrano la nave capovolta e in gran parte sommersa. Il punto, però, è che questo raid rischia di portare la guerra in Europa e per questo non può che aprire interrogativi sulla sicurezza del Mediterraneo.

Una mossa altamente rischiosa perché potrebbe portare a un’escalation, con il rischio di trascinare in guerra l’Ue, che lascia sgomenti i leader europei. Incredulità rafforzata anche dalle successive parole di Zelensky che ha ribadito la necessità che l’Europa partecipi ai negoziati sulla sicurezza del continente, sostenendo che non si possa “decidere il futuro europeo senza i Paesi europei”, sottolineando che l’Ue “deve stare al fianco dell’Ucraina e la Russia deve essere dall’altro lato”.

Europa sgomenta dopo i raid dell’Ucraina in Libia

Dichiarazioni surreali perché arrivano dopo un attacco che rafforza il timore di quanti sostengono che a Bruxelles il dossier ucraino sia stato gestito con poca lungimiranza perché nessuno avrebbe imposto precisi paletti a Kiev, che è sacrosanto che si difenda dalla furia russa, su cosa fare e cosa non fare per evitare che la guerra sfugga di mano.

Che l’attacco a Bengasi sia stato accolto con irritazione dai leader UE, sembrano averlo capito nell’entourage di Vladimir Putin. Infatti non sembra una coincidenza il fatto che il portavoce del Cremlino, Dmitriy Peskov, dopo aver “preso atto delle dichiarazioni di Zelensky” e aver promesso una “dura rappresaglia”, abbia annunciato che a breve riprenderanno i trilaterali ad Abu Dhabi, manifestando l’intenzione di “avviare un dialogo con gli europei per capire quanto siano disposti a contribuire al raggiungimento della pace”. Un’apertura di credito che sembra il tentativo di Mosca di sfruttare a proprio vantaggio questo blitz ucraino in Libia.

La politica italiana si infiamma

Quel che è certo è che l’accaduto ha scosso la politica italiana. Il vicepremier Matteo Salvini ha definito il momento “preoccupante”, sottolineando che l’attacco è avvenuto “alle porte dell’Italia” e che non comprende quale legame possa avere l’affondamento di una nave russa in acque libiche con la difesa del territorio ucraino. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso preoccupazione sottolineando che “destabilizzare la Libia sarebbe pericoloso”.

Ben più duri i capigruppo M5S al Senato e alla Camera Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi, secondo cui “il Governo italiano deve spiegare immediatamente se è stato informato o in qualche modo coinvolto nell’azione militare condotta dall’Ucraina sulle coste della Libia, Paese strategico per i nostri interessi nazionali”. Per questo chiedono a “Difesa e Farnesina” di venire “subito in Parlamento a riferire su quanto accaduto, perché la guerra non può arrivare alle porte di casa nostra senza nemmeno saperlo”.