Il mondo avanza, l’Italia resta indietro. Sul gap di genere i progressi da fare sono ancora tanti e ovunque, ma la differenza tra i Paesi del nord Europa e l’Italia fotografa una situazione complicatissima per le donne del nostro Paese. Su diversi fronti, dalla leadership alla partecipazione economica Rispolverare il Global Gender Gap Report 2026 del World Economic Forum, pubblicato per il ventesimo anniversario dell’indice, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, serve sì a dimostrare che siamo più vicini che mai in passato alla parità di genere, ma anche che la strada da fare resta ancora lunghissima.

Parliamo di una vicinanza che infatti è molto relativa, perché se è vero che quest’anno si registra il miglior dato di sempre nei venti anni di analisi, è altrettanto vero che per raggiungere una piena parità serviranno, secondo il report, ben 120 anni. Una cifra in discesa anno dopo anno, ma ancora lontanissima dal permetterci di dire che esiste una vera parità tra uomo e donna. Nonostante i progressi registrati in diversi campi, tra l’altro, si segnalano anche degli arretramenti in alcuni settori chiave, tanto in Italia quanto nel resto del mondo.

Il divario si riduce, ma troppo lentamente

La classifica è guidata dai Paesi del nord Europa, quelli in cui la parità di genere è più vicina. All’opposto, però, sempre in Europa c’è chi sta in coda alla lista e tra questi Paesi ci siamo proprio noi. Il divario globale è stato chiuso per il 69,2%, una quota in aumento di 0,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Piccoli passi, ma progressivi e costanti, anno dopo anno. Misurando tutte le 97 economie monitorate dal 2026, la chiusura raggiunge il 69,4%, un record storico. Nel frattempo, però, il report si è allargato e misura ben 145 economie, esaminando quattro dimensioni: partecipazione economica e opportunità (area in cui è stato colmato il 61,7% del divario), istruzione, salute e sopravvivenza e infine l’empowerment politico (fermo soltanto al 22,1% nonostante i progressi in alcuni Paesi con leadership al femminile come Italia, Giappone, Messico e Danimarca).

Di strada da fare, come detto, ce n’è ancora tanta. Ma i progressi sul fronte dei ruoli dirigenziali rispetto al 2026 sono innegabili ed erano impensabili solo 20 anni fa, pur restando il fatto che le donne continuano a essere sotto-rappresentate nelle posizioni di peso economico e politico. L’aspetto positivo viene sottolineato da Saadia Zahidi, managing director del Wef: “Vent’anni di dati dimostrano che la parità di genere è raggiungibile, la barriera non è la mancanza di risorse”. Ma non basta, perché sono “governi e datori di lavoro” a dover “imparare dalle politiche che funzionano e applicarle più rapidamente”.

Parità di genere, la classifica: guida il nord Europa

In testa, in questa speciale graduatoria sul divario di genere colmato, c’è sempre l’Islanda: è al primo posto per il 17esimo anno consecutivo, avendo colmato il 93% del gap. È, inoltre, l’unico Paese a superare il 90%. A seguire, a debita distanza, sul podio troviamo altri due Paesi del nord Europa: la Finlandia all’87,2% e la Norvegia all’85,7%. Il quarto posto è occupato dalla Namibia (84,5%), unico Paese africano in alto in questa classifica, seguita ancora da Regno Unito, Nuova Zelanda, Svezia, Australia, Germania e Irlanda. A prevalere, quindi, sono i Paesi europei (del nord) e l’Oceania.

E l’Italia? Il nostro Paese resta lontanissimo dalle posizioni di vertice, attestandosi all’83esimo posto dopo aver guadagnato due posizioni. Un paradosso, essendo l’unico Paese del G7, insieme al Giappone, in cui la leadership politica è al femminile, con Giorgia Meloni presidente del Consiglio. La dimostrazione che non basta avere una donna al potere per ridurre il gap di genere. Sul fronte del political empowerment, l’Italia è 61esima nella classifica e a pesare in negativo è la struttura dell’economia, ma anche la bassa partecipazione al lavoro, oltre alla leadership aziendale ancora sbilanciata. Per quanto riguarda il campo della partecipazione economica e delle opportunità, l’Italia è ancora più indietro: solo al 121esimo posto, preceduta da Paesi come il Bahrain, la Bosnia Herzegovina e persino la Repubblica democratica del Congo.