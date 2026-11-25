Roma, 25 nov. (askanews) – “Pensieri positivi relativamente al film, tutti mi ringraziano per aver dato il consenso, per aver fatto parlare una generazione, non solo di una ragazza, ma di una generazione che vuole essere ascoltata e dobbiamo loro tanto”: così Gino Cecchettin, a margine della proiezione alla Camera, in Sala della Regina, di “Se domani non torno”, film sul femminicidio della figlia Giulia diretto da Paola Randi.
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