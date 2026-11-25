Inizia il percorso dell'Italia in Coppa Davis: a che ora saranno e dove vedere in tv in chiaro i match dei quarti contro la Corea del Sud.

L’ora del debutto dell’Italia in Coppa Davis è arrivato. Oggi, mercoledì 25 novembre, si aprono le danze con il quarto di finale contro la Corea del Sud. Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri iniziano da qui, a Bologna, la rincorsa verso un obiettivo storico: il quarto titolo consecutivo in Coppa Davis.

Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori scenderanno in campo per la sfida con i coreani, che hanno raggiunto per la prima volta la Final eight del torneo più prestigioso per nazioni nel tennis. Vediamo, nel dettaglio, l’orario di tutte le singole sfide e dove guardare i match in chiaro in tv.

Quando si gioca Italia-Corea del Sud: gli orari degli incontri e dove vedere la sfida in tv

La sfida tra Italia e Corea del Sud inizierà mercoledì 25 novembre alle 16, con il primo match di singolare tra i numeri due delle rispettive squadre: non sono ancora stati comunicati ufficialmente i giocatori che scenderanno in campo ma l’ipotesi più probabile è quella di un match tra Musetti e Chung. Per il secondo singolare, quello tra i numeri uno, l’Italia dovrebbe schierare Cobolli e la Corea Kwon: il match inizierà al termine del primo incontro. In caso di parità si disputerà poi il doppio, tra coppie ancora da stabilire: l’incontro non verrebbe disputato in caso di due a zero per una delle due squadre.

Sono tre i precedenti in Davis tra Italia e Corea del Sud, sempre vinti dagli azzurri. L’ultimo risale al 2020, con una netta vittoria conquistata in terra italiana. Per vedere le partite di oggi, intanto, sarà possibile farlo in tv in chiaro su SuperTennis, che trasmetterà in diretta tutte le partite della competizione. I match saranno disponibili anche in streaming su supertennis.tv e SuperTennis+.

Coppa Davis, la vincente in semifinale contro la Repubblica Ceca: battuto il Canada nel primo quarto

Nella prima partita delle Final eight di Coppa Davis a imporsi è stata la Repubblica Ceca, che ha battuto due a zero il Canada. I cechi saranno i prossimi avversari della vincente tra Italia e Corea del Sud, in una sfida prevista per venerdì 27 novembre alle 16. La vittoria ceca è arrivata grazie ai successi di Tomas Machac su Liam Drax (6-2 3-6 6-2) e di Jiri Lehecka su Felix Auger-Aliassime (7-6 6-2).