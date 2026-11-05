Italia, i 31 convocati di Mancini per le sfide contro Francia e Belgio: una Nazionale sempre più giovane

Sono 31 i convocati in Nazionale di Mancini per le ultime due partite del girone di Nations League: ci sono anche quattro new entry.

Prima volta in Nazionale per Riccardo Cassano, Simone Lontani, Alphadjo Cisse e Mattia Liberali. Trentuno, in totale, i nomi fatti dal ct Roberto Mancini per le ultime due gare del girone di Nations League: ad attendere l’Italia ci saranno Francia e Belgio. La prima sfida è quella di giovedì 12 novembre, al Meazza di Milano, contro i transalpini; poi la seconda a Bruxelles domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino.

L’Italia è già sicura almeno del terzo posto, che le garantisce di essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni dell’Europeo previste il 6 dicembre. Ma gli azzurri non si accontentano e cerca punti sia per evitare il rischio retrocessione dalla Lega A (le due migliori terze classificate si salvano senza spareggi) che per puntare a uno dei primi due posti del girone che permetterebbero agli azzurri di passare ai quarti di finale.

Tra novità e conferme, le convocazioni in Nazionale di Mancini per la Nations League

Mancini punta quindi su 31 uomini per ottenere questi due obiettivi, che la Nazionale ha già dimostrato di poter raggiungere con le ultime, ottime, partite nella prima parte del girone di Nations League dopo la falsa partenza col Belgio. Ci sono, ovviamente, tutti i big, da Gianluigi Donnarumma a Riccardo Calafiori, da Federico Dimarco a Sandro Tonali, passando per i fratelli Esposito e qualche promozione dall’under 21 come per Niccolò Pisilli.

Ma ci sono anche le new entry, a partire dal centrocampista del Como (del 2009) Riccardo Cassano, e da quello del Parma (classe 2008) Simone Lontani. Giovani anche gli altri due giocatori alla prima convocazioni: il classe 2026, attaccante del Milan, Cisse, e l’altro attaccante, del Como e classe 2007, Liberali. In realtà per i primi due, Cassano e Lontani, la volontà di Mancini è di dargli un’opportunità ma senza restare nel gruppo per tutto il raduno: raggiungeranno poi le nazionali Under 18 e Under 19, impegnate una nei Mondiali e l’altra nelle qualificazioni agli Europei.

L’elenco completo dei 31 convocati di Mancini per le sfide con Francia e Belgio

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus); Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham); Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

Le prime partite del girone e la classifica di Nations League

L’Italia ha iniziato il suo cammino in Nations League con la sconfitta del 25 settembre in casa contro il Belgio (0-2). Poi c’è stata la pronta ripartenza con la vittoria 4 a 1 in Turchia, a cui ha fatto seguito un buon pareggio (1-1) in casa della Francia. Nella quarta giornata l’Italia ha battuto di nuovo la Turchia (3 a 1) assicurandosi, per il momento, il secondo posto del girone grazie alla doppia sconfitta del Belgio contro la Francia. Proprio i transalpini sono in testa al girone con 10 punti, davanti all’Italia a quota 7, il Belgio a 6 e la Turchia ultima a 0. L’Italia potrebbe giocarsi il passaggio ai quarti di finale proprio nell’ultima partita contro il Belgio a Bruxelles.