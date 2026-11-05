Israele, la principale lista araba annuncia il suo appoggio a Eisenkot

Gerusalemme, 5 nov. (askanews) – Yousef Jabareen, leader dell’alleanza “Lista Comune” a maggioranza arabo-israeliana, che ha ottenuto 11 seggi nelle recenti elezioni legislative in Israele, ha espresso il proprio sostegno al leader dell’opposizione israeliana Gadi Eisenkot per la formazione di un governo, nel corso del secondo giorno di consultazioni con il presidente Isaac Herzog a Gerusalemme. “Abbiamo informato il Presidente che, al fine di portare avanti l’obiettivo di rovesciare il governo Netanyahu e sostituirlo, nonché di promuovere la nostra missione e il nostro impegno nei confronti dei cittadini che ci hanno sostenuti, abbiamo proposto Eisenkot come candidato”, ha detto Jabareen. Ahmad Tibi, un altro esponente della Lista Comune, ha spiegato così l’obiettivo della formazione arabo-israeliana dopo le consultazioni con Herzog:”Abbiamo divergenze con Gadi Eisenkot su molte questioni. Per quanto ci riguarda, non stiamo scegliendo tra il bene e il meglio, ma tra il male e il peggio. Dal nostro punto di vista, e sappiamo molto bene cosa significhi questo governo, abbiamo bisogno, per il bene del nostro popolo – la popolazione araba, ma anche l’intera popolazione israeliana, la maggior parte della popolazione israeliana – di sostituire questo terribile governo”.Le liste a maggioranza araba hanno conquistato 19 seggi nelle elezioni, un risultato senza precedenti, che le rende potenziali “kingmaker” qualora l’opposizione di Eisenkot decidesse di collaborare con loro una possibilità che rimane ancora incerta.