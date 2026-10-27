Partite Serie A oggi, 27 ottobre: orari, tv e streaming di Sassuolo-Lazio, Roma-Cagliari e Torino-Como, probabili formazioni e programma di domani

Oggi, 27 ottobre 2026, la Serie A torna con la nona giornata che si preannuncia carica di appuntamenti imperdibili. A scendere in campo saranno il Sassuolo che ospita la Lazio alle 18:30, poi alle 20:45 la Roma sfiderà il Cagliari mentre il Torino dovrà vedersela con il Como. Tutte e tre le gare saranno visibili su DAZN, con Torino-Como che sarà disponibile anche su Sky e Now. Sostanzialmente chi ha DAZN potrà vedere tutte le partite, mentre chi ha Sky e Now potrà vedere soltanto Torino-Como.

Giornata di Serie A che proseguirà domani, con Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter alle 18.30, poi Genoa-Juventus e Monza-Napoli alle 20.45, e anche dopodomani con Frosinone-Lecce alle 18:30 e Fiorentina-Atalanta alle 20:45.

La nona giornata di Serie A, con orari dei match e dove vederli in tv e in streaming

I match di oggi, martedì 27 ottobre:

Sassuolo-Lazio , alle ore 18:30 e visibile su DAZN

, alle ore e visibile su DAZN Roma-Cagliari , alle ore 20:45 e visibile su DAZN

, alle ore e visibile su DAZN Torino-Como, alle ore 20:45 e visibile su Sky/DAZN

Le partite di domani, mercoledì 28 ottobre

Milan-Bologna , alle ore 18:30 e visibile su DAZN

, alle ore e visibile su DAZN Parma-Udinese , alle ore 18:30 e visibile su DAZN

, alle ore e visibile su DAZN Venezia-Inter , alle ore 18:30 e visibile su Sky/DAZN

, alle ore e visibile su Sky/DAZN Genoa-Juventus , alle ore 20:45 e visibile su DAZN

, alle ore e visibile su DAZN Monza-Napoli, alle ore 20:45 e visibile su Sky/DAZN

Gli scontri di giovedì, 29 ottobre:

Frosinone-Lecce , alle ore 18:30 e visibile su DAZN

, alle ore e visibile su DAZN Fiorentina-Atalanta, alle ore 20:45 e visibile su DAZN

Sassuolo-Lazio: orario, formazioni e dove vederla

Ad aprire il nono turno di Serie A saranno Sassuolo e Lazio al Mapei Stadium con calcio d’inizio alle 18:30. Un match a cui i biancocelesti di Gennaro Gattuso arrivano da capolista insieme all’Inter del campionato italiano, dopo aver realizzato sette vittorie in otto partite. Ben diverso lo stato del Sassuolo che avrà il vantaggio di giocare in casa, ma non sta attraversando un grande momento di forma in quanto i neroverdi sono reduci da due sconfitte consecutive.

Nel Sassuolo, l’allenatore Alberto Aquilani ritrova Esposito e Laurienté. Per quanto riguarda la Lazio mancheranno Rovella, Marusic e Gudmundsson, mentre Pinamonti, ex di questa gara avendo militato con i neroverdi , ha la febbre ed è in dubbio.

Le probabili formazioni di Aquilani e Gattuso

In attesa delle formazioni ufficiali e sulla base delle indiscrezioni che filtrano dai due club, secondo Sky Sport le probabili formazioni dovrebbero essere:

Sassuolo (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt ; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt ; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

Roma-Cagliari: orario, formazioni e dove vederla

L’As. Roma di Gian Piero Gasperini, che sta letteralmente incantando il pubblico a suon di prestazioni granitiche, è reduce dal rocambolesco 3 a 3 di Napoli. Un risultato che molti hanno definito come “uno spot per la Serie A”, fatto di gol e ribaltoni continui, e che ha portato i giallorossi a totalizzare ben 15 risultati utili consecutivi. Il Cagliari, invece, dopo una partenza sprint, nelle ultime due giornate ha ottenuto due sconfitte e intende invertire la rotta.

Per quanto riguarda la squadra capitolina, Gasperini ha detto che dovrebbe tornare Dybala ma è escluso l’inizio dal primo minuto. Il fuoriclasse argentino, infatti, appare destinato a sedersi in panchina ma questo dubbio verrà sciolto soltanto nel pomeriggio. Al suo posto dovrebbe partire titolare Mora che affiancherà Soulé, quest’ultimo in grande spolvero come dimostrato contro il Napoli, mentre davanti giocherà Malen.

Le probabili formazioni di Gasperini e Pisacane

Al momento, con le formazioni ufficiali che dovrebbero uscire intorno alle 19:45, queste sono le possibili scelte dei mister Gasperini e Pisacane secondo Sky Sport:

As Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy. All. Pisacane

Torino-Como: orario, formazioni e dove vederla

La sfida all’Olimpico Grande Torino non sarà un match di contorno, ma una partita vera tra due squadre che sono in un grande momento di forma. Il club piemontese arriva a questa gara convinto di poter ottenere, sulle ali dell’entusiasmo, la quarta vittoria di fila.

Ma il Como, ormai da tempo una realtà consolidata capace di incantare in Serie A e anche in Champions league, è un osso duro e arriva all’Olimpico Grande Torino dopo il netto 2 a 0 rifilato al Sassuolo, ma, soprattutto, dal trionfo in Champions league dove ha rifilato quattro gol al Manchester united, subendo soltanto una rete.

Le probabili formazioni di Abate e Fabregas

Secondo quanto riportano diversi quotidiani sportivi, queste sono le probabili formazioni scelte, secondo Sky Sport, da Abate e da Fabregas:

Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Braganca, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate

Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Braganca, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Milla, da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

I match di domani e quelli di giovedì che chiudono il nono turno

Come detto, questa nona giornata del campionato di calcio italiano è suddivisa in tre giorni. Domani a scendere in campo saranno Venezia-Inter (ore 18.30, visibile su Sky e DAZN), Milan-Bologna (ore 18:30, su DAZN) e Parma-Udinese (ore 18:30, su DAZN), poi toccherà a Monza-Napoli (ore 20:45, su Sky e DAZN) e Genoa-Juventus (ore 20:45, su DAZN). Giovedì: Frosinone-Lecce (ore 18.30, su DAZN) e Fiorentina-Atalanta (ore 20.45 su DAZN).