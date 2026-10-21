Champions League, oggi 21 ottobre: Como-Manchester United alle 18:45 e Inter-Shakhtar alle 21. Ecco dove vederle in TV e streaming e le probabili formazioni.

Questa sera torna la Champions League, con il Como che sfiderà il Manchester United alle 18:45, in diretta su Sky e in streaming su NOW, e l’Inter che affronterà lo Shakhtar Donetsk alle 21:00, in esclusiva su Prime Video. Oltre alle italiane, scenderanno in campo anche Lille-Galatasaray alle 18:45 e, alle 21:00, Bayern Monaco-Arsenal, Real Madrid-Lipsia, Aston Villa-Viking, Real Betis-Feyenoord, Sporting Lisbona-LASK e Club Brugge-Lens.

Il calendario della Champions League di oggi, 21 ottobre 2026

Le partite di oggi concludono la terza giornata della fase campionato di Champions League, iniziata ieri, quando la Roma di Gian Piero Gasperini ha battuto lo Slovan Bratislava per 4-0 e il Napoli di Massimiliano Allegri ha superato il Bodø/Glimt per 4-3. Ecco una tabella riepilogativa con le partite di oggi, gli orari e i canali televisivi:

Como-Manchester United (18:45): Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K; streaming su NOW.

Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K; streaming su NOW. Lille-Galatasaray (18:45): Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Inter-Shakhtar Donetsk (21:00): Prime Video.

Prime Video. Bayern Monaco-Arsenal (21:00): Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Real Madrid-Lipsia (21:00): Sky Sport Arena e Sky Sport 254.

Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Aston Villa-Viking (21:00): Sky Sport Max e Sky Sport 255.

Sky Sport Max e Sky Sport 255. Real Betis-Feyenoord (21:00): Sky Sport 256.

Sky Sport 256. Sporting Lisbona-LASK (21:00): Sky Sport 257.

Sky Sport 257. Club Brugge-Lens (21:00): Sky Sport 258.

Como-Manchester United: i lariani non vogliono fermarsi

I lariani di Cesc Fàbregas non sono più una sorpresa del calcio italiano e internazionale, ma una realtà consolidata. Sebbene questa sia la prima partecipazione del Como alla Champions League, il cammino europeo è iniziato con un roboante 4-1 rifilato in casa al Lipsia, seguito dalla sconfitta per 3-2 a Rotterdam contro il Feyenoord. Il percorso della squadra rivelazione della Serie A procede bene anche in campionato: nell’ultimo turno, il Como ha battuto la Fiorentina per 3-1, portandosi al quinto posto con 14 punti in sette giornate.

Dal canto suo, il Manchester United sta attraversando un momento difficile. Dopo aver battuto il Sabah per 4-0 all’esordio in Champions League, la squadra inglese ha perso per 2-0 contro l’Atlético Madrid. A preoccupare ulteriormente è la serie negativa in tutte le competizioni: i Red Devils arrivano alla sfida senza vittorie nelle ultime sei partite, con l’allenatore Michael Carrick sotto pressione.

Como-Manchester United: tutto quello che c’è da sapere e le probabili formazioni

Fàbregas dovrà affrontare una sfida impegnativa: lo United, nonostante il momento difficile, ha un bilancio recente positivo nelle trasferte di Champions League contro le squadre italiane. La squadra inglese cercherà di sfruttare l’esperienza europea per superare la crisi, mentre il Como punterà sul fattore campo e sul buon momento in campionato.

Ecco le probabili formazioni riportate da Sky Sport:

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Chalobah, Valle; da Cunha, Milla; Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fàbregas.

Butez; Yan Couto, Ramón, Chalobah, Valle; da Cunha, Milla; Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fàbregas. Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Mazraoui, Maguire, Amass; Tielemans, Andrey Santos; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Allenatore: Carrick.

Inter-Shakhtar: per Chivu è quasi un dentro o fuori

Alle 21:00, allo stadio San Siro, l’Inter di Cristian Chivu dovrà vedersela con lo Shakhtar Donetsk. Una partita fondamentale che, in caso di mancata vittoria dei nerazzurri, potrebbe complicare seriamente il percorso europeo della squadra milanese.

L’Inter, dopo due partite, è ferma a zero punti: ha perso per 2-1 contro il Real Madrid e per 4-3 contro il Club Brugge. Lo Shakhtar, invece, si presenta a San Siro con quattro punti, conquistati grazie al pareggio per 1-1 contro il PSV Eindhoven e alla vittoria per 3-1 contro l’AEK Atene.

Inter-Shakhtar: le probabili formazioni e le ultime novità

Per cercare di rilanciare la propria campagna europea, Chivu dovrebbe affidarsi ai suoi uomini più importanti. Lo Shakhtar, guidato da Arda Turan, potrebbe invece confermare l’assetto che gli ha permesso di raccogliere quattro punti nelle prime due giornate.