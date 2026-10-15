Europa league oggi: Salisburgo-Milan alle 18.45 e Celta Vigo-Juventus alle 21. Probabili formazioni, canali Sky e streaming NOW, tutte le altre partite

Conclusa la due giorni di Champions league con il clamoroso flop di tutte e quattro le squadre italiane, ossia Roma, Inter, Como e Napoli, il calcio italiano cerca di rialzare la testa questa sera, 15 ottobre 2026, in Europa league con il doppio appuntamento che vedrà impegnate il Milan alle 18:45 e la Juventus alle 21:00. Insomma anche questa sera gli appassionati di calcio avranno modo di gustarsi un calendario ricco di appuntamenti imperdibili, nella speranza, per i fan italiani, che le cose vadano finalmente nel modo giusto.

Entrambi i match delle italiane saranno visibili in eslusiva su Sky.

Il calendario di Europa league di oggi 15 ottobre

Il turno di Europa league si divide in due fasce orarie, la prima alle 18:45 che vedrà ben otto partite in contemporanea, e la seconda alle 21:00 quando le partite saranno addirittura dieci. Questo l’intero calendario della giornata:

Salisburgo-Milan: 18:45

Celje-Omonia Nicosia: 18:45

Sparta Praga-Lillestrøm: 18:45

Lione-Crystal Palace: 18:45

Lech Poznan-Bayer Leverkusen: 18:45

Torreense-Sunderland: 18:45

Union Saint Gilloise-Real Sociedad: 18:45

AZ Alkmaar-H. Beer Sheva: 18:45

NEC-Levski Sofia: 21:00

Ferencvaros-Viktoria Plzen: 21:00

Hoffenheim-Besiktas: 21:00

Benfica-Celtic: 21:00

Jagiellonia Białystok-Ararat-Armenia: 21:00

Rennes-OFI: 21:00

Bournemouth-Sturm Graz: 21:00

Celta Vigo-Juventus: 21:00

Ol. Marsiglia-Olympiacos: 21:00

Dinamo Zagabria-Anderlecht: 21:00

Dove vedere i match di questa sera in Tv e streaming

La domanda che tutti gli appassionati di calcio si fanno è quali match saranno visibili in tv e streaming. Il Milan e la Juventus saranno trasmesse in eslusiva su Sky, per l’esattezza sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e in streaming su sky Go e su Now.

Ma questi non saranno gli unici match trasmessi in Italia. Sempre su Sky, che detiene l’esclusiva, saranno visibili Lione-Crystal Palace su Sky Sport Mix e sul canale 255, Benfica-Celtic su Sky Sport Calcio e sul canale 255, Torreense-Sunderland e Hoffenheim-Besiktas sul canale 256.

Salisburgo-Milan: come ci arrivano i due club

Alle 18:45, alla Red Bull Arena, scenderanno in campo il Salisburgo contro il Milan, con l’incontro che sarà trasmessa in eslusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253 e in streaming su sky Go e su Now. I rossoneri arrivano a questo appuntamento da imbattuti in campionato, con 3 vittorie e 3 pareggi, ma sono reduci dall’1 a 1 contro il Sassuolo che ha alimentato più di qualche malumore soprattutto per i pochi gol fin qui segnati. Il Salisburgo, al contrario, è in un momento di grande forma, dopo aver vinto tutte e sei le prime partite ufficiali disputate in casa e per questo vuole continuare a stupire i propri supporter.

Salisburgo-Milan: le probabili formazioni

In attesa di sapere l’undici ufficiale dei due club, ecco le probabili formazioni che dovrebbero schierare il mister del Salisburgo, Rohl, e l’allenatore dei rossoneri, Amorim.

Salisburgo (4-2-3-1): Zawieschitzky; Drexler, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo, Kitano, Vertessen; Tabakovic. All. Röhl

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissé; Camarda. All. Amorim

Celta Vigo-Juventus: i bianconeri in cerca di rilancio

Alle 21:00 all’Abanca-Balaídos di Vigo scendono in campo il Celta Vigo e la Juventus, con il match che sarà trasmesso in eslusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e in streaming su Now. I bianconeri sono reduci dal rotondo 5 a 0 rifilato al NEC nel primo turno, ma arrivano a questo delicato appuntamento dal pareggio di Cagliari in campionato. Dal canto suo il Celta ha perso 1-0 con l’Omonia alla prima giornata di Europa league e questa sera cerca riscatto.

Celta Vigo-Juventus: le probabili formazioni

Nella Juventus, secondo le ultime indiscrezioni, Spalletti sembra deciso a schierare la difesa a 3, e potrebbe lasciare in panchina Kolo Muani, schierando al suo posto Woltemade come punta. Al momento queste sono le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceição, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Cáceres, Lago, Marcos Alonso; Rueda, Moriba, Febas, Carrera; Iago Aspas, Jutglà, Swedberg. All. Giráldez

Il disastro in Champions league delle italiane

Soltanto ieri, invece, si è concluso il secondo turno di Champions league che ha regalato soltanto dispiaceri ai tifosi italiani. Le squadre di Serie A, infatti, sono uscite tutte sconfitte. Particolarmente preoccupante è il risultato dell’Inter, ancora a zero punti nella classifica di coppa, che è stato sconfitto in casa dai belgi del Brugge per 3-4. Male il Napoli che in Spagna, contro il Villarreal, ha subito un pesante 1-3 che ha scatenato l’ira del mister Massimiliano Allegri dopo il secondo stop in due turni.

Disastro anche per il Como che a Rotterdam, contro il Feyenoord, ha perso per 3 a 2. Brutta sorpresa anche per la Roma che nella prima gara casalinga in Champions dopo sette anni di assenza dalla competizione, ha perso per 3 a 4 contro il Real Madrid, pur dominando la partita per 70 minuti ed essendo andata in vantaggio per 3 a 1.

A rendere questo turno letteralmente indigesto ai supporter italiani c’è anche il fatto che mai prima d’ora era successo che tutti e quattro i club impegnati in Champions league venissero battuti nel corso dello stesso turno. Una debacle che rischia di avere pesanti ripercussioni sul ranking UEFA dell’Italia.