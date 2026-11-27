L’Italia del tennis torna in campo per provare ad accedere a una storica finale: sarebbe la quarta consecutiva in Coppa Davis per gli azzurri, dopo i trionfi dei tre anni precedenti. Una sfida per nulla semplice, tanto che è la Repubblica Ceca a partire con i favori del pronostico. Dopo la soffertissima vittoria contro la Corea del Sud nei quarti, gli azzurri guidati da Filippo Volandri scendono in campo alle 16, a Bologna, contro i cechi.

Il coach non ha ancora svelato i giocatori che scenderanno in campo nei singolari e nell’eventuale doppio, anche se sembra possibile una conferma dello schieramento già sceso in campo nei quarti. Discorso simile per la Repubblica Ceca, che potrebbe confermare Tomas Machac come secondo singolarista e Jiri Lehecka come primo, considerando anche le non perfette condizioni di forma del vero numero due ceco, Jakub Mensik (oggi 15 al mondo). L’Italia potrebbe quindi schierare Lorenzo Musetti contro Machac e Flavio Cobolli contro Lehecka. In caso di doppio, al momento, la sfida potrebbe essere tra la coppia Matteo Berrettini/Andrea Vavassori e quella formata da Pavlasek e Rikl. Ma non è escluso che qualcosa possa cambiare fino all’ultimo secondo. Vediamo a che ora inizieranno i match e dove sarà possibile vederli in tv in chiaro.

Quando gioca l’Italia: l’orario della semifinale contro la Repubblica Ceca

Il match dell’Italia a Bologna inizierà alle 16 di oggi, venerdì 27 novembre. La prima sfida sarà quella tra i numeri due delle nazionali e a seguire ci sarà la sfida tra i migliori singolaristi delle rispettive squadre. In caso di pareggio, si andrà al doppio decisivo. Si inizia alle 16 e tutti gli altri match si disputeranno a seguire. Come detto, se venissero confermate le scelte dei quarti di finale, il secondo singolarista sarebbe Musetti per l’Italia e Tomas Machac per i cechi.

Il primo singolarista italiano al momento è Flavio Cobolli, ma come detto Volandri potrebbe cambiare i suoi piani puntando su Berrettini come secondo e Musetti come primo. La Repubblica Ceca dovrebbe invece schierare il numero 14 al mondo, Jiri Lehecka, reduce da una convincente vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime ai quarti. Per il doppio, poi, l’Italia ha schierato nel primo match Berrettini e Andrea Vavassori, mentre i cechi puntano su Pavlasek e Rikl.

Dove vedere in diretta la semifinale di Coppa Davis in tv in chiaro

La sfida tra Italia e Repubblica Ceca, prima semifinale della Coppa Davis 2026, inizierà alle 16 e verrà trasmessa in tv in chiaro sia da Supertennis che da Rai 1. Il match verrà trasmesso anche in streaming su RaiPlay, supertennis.tv e SuperTennis+. Supertennis trasmetterà in diretta anche la seconda semifinale di Coppa Davis, quella che si giocherà sabato 28 novembre, a partire dalle 12, e che vedrà di fronte la Spagna di Carlos Alcaraz e la Gran Bretagna.