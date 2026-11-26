Chiusi i quarti di finale di una parte del tabellone, oggi, giovedì 26 novembre, è l’ora delle altre due sfide per decidere le semifinaliste di Coppa Davis. Dopo la vittoria dell’Italia sulla Corea del Sud, che proietta gli azzurri del tennis alla semifinale di venerdì contro la Repubblica Ceca, toccherà ad altre due delle grandi favorite della vigilia scendere in campo: Germania e Spagna.

Il pubblico di Bologna vedrà in una sola giornata i match del numero uno del mondo, Alexander Zverev, e del neo-campione delle Atp Finals, Carlos Alcaraz. Vediamo, nel dettaglio, le due partite di giovedì e quando tornerà in campo l’Italia per la semifinale con la Repubblica Ceca.

Coppa Davis, le partite di giovedì 26 novembre: orari e diretta tv

Il primo match di giovedì 26 novembre sarà quello tra Gran Bretagna e Germania. La sfida si aprirà con i numeri due delle rispettive nazionali di fronte, seguiti poi dal match tra i numeri uno e l’eventuale doppio. Sulla carta, il numero uno britannico è Arthur Fery e il numero due è Cameron Norrie. La Gran Bretagna può anche contare su un doppio molto forte, formato da Henry Patten e Neal Skupski. La Germania può fare affidamento sul numero uno Alexander Zverev e su Jan-Lennard Struff. Anche i tedeschi schierano un doppio molto forte, reduce dalle Finals, formato da Krawietz e Puetz.

La seconda sfida di giornata inizierà alle ore 17 e vedrà di fronte Austria e Spagna. L’Austria, senza neanche un top 100 in squadra, punta su Jurij Rodionov e Lukas Neumayer. Di ben altro calibro, almeno sulla carta, la Spagna di Carlos Alcaraz e Rafael Jodar. Entrambi i match della giornata verranno trasmessi in diretta tv da Supertennis e in streaming su supertennis.tv e SuperTennis+.

Quando torna in campo l’Italia: gli orari e dove vederla in chiaro in televisione

Dopo la vittoria, più sofferta del previsto, contro la Corea del Sud, l’Italia tornerà in campo per le semifinali di Coppa Davis nella giornata di venerdì 27 novembre. Gli azzurri sono pronti a sfidare la Repubblica Ceca di Lehecka, Mensik e Machac a partire dalle 16. Si inizia con il match tra i numeri due delle rispettive nazionali, per poi lasciare il campo ai numeri uno e, in caso di necessità, al doppio. I match verranno trasmessi in diretta in chiaro su Supertennis e in streaming su supertennis.tv e SuperTennis+.