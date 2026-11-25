La notizia non può sorprendere più di tanto chi segue il mondo dello sci, ma il ritiro di Federica Brignone è comunque un durissimo colpo per gli appassionati italiani e non solo. La sciatrice italiana più vincente di sempre ha annunciato, in un video, il suo ritiro. “La gamba mi fa troppo male, ho deciso di non fare più le gare”, conferma il doppio oro olimpico di Milano-Cortina.

Proprio quei due ori olimpici hanno fatto sperare in un suo rientro, perché dopo l’impresa in Super-g e Gigante nulla sembrava impossibile per la due volte campionessa della classifica generale di Coppa del mondo. E invece, alla fine, Brignone ha dovuto cedere: il dolore alla gamba, dopo il terribile infortunio di ormai un anno e mezzo fa, è troppo forte.

L’annuncio del ritiro in un video

Brignone ha però detto di voler fare “solo un’ultima gara”. Una gara di addio, per salutare il pubblico e i tifosi come merita, da campionessa. Farà sapere quando sarà questa gara, annuncia ancora Brignone nel video. Un filmato nel quale spiega di aver capito, dopo due giorni sulla neve, che la “gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male”.

E da qui la decisione di “finire la mia carriera da atleta e di non fare più gare”. Una decisione “molto difficile”, ma evidentemente necessaria. “Mi piacerebbe – continua – riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo, che adoro, e per salutare tutti”.

Il palmares di Federica Brignone

Sono i numeri a parlare per la campionessa di La Salle. Numeri che la rendono la sciatrice più vincente della storia italiana, oltre che una delle più titolate di sempre al mondo. Con la sua ultima doppia impresa, i due ori olimpici di Cortina, che la renderanno immortale nella storia dello sci: un doppio successo arrivato dopo quasi un anno ferma, pochissime gare nelle gambe e chance di vittoria che secondo tutti erano vicine allo zero.

Brignone ha, innanzitutto, vinto due Coppe del mondo generali, conquistate nel 2020 e 2025. Solo lei è riuscita in quest’impresa nella storia dello sci femminile azzurro. Sempre in Coppa del mondo, al suo palmares si aggiungono cinque coppe di specialità in quattro discipline diverse (anche questo un record): discesa, gigante, super g e combinata.

Non mancano i titoli mondiali: due ori tra combinata e gigante, a cui aggiungere tre argenti in gigante, combinata e super g. Ci sono poi le Olimpiadi: prima dei due ori del 2026 erano già arrivati un argento e due bronzi, tra gigante e combinata.

In Coppa del mondo Brignone ha vinto 37 gare, di cui 17 in gigante e 13 in super g. Sono dieci in più della seconda sciatrice italiana più vincente di sempre: Sofia Goggia. Dalla prima vittoria del 2015 a Solden, all’ultima nel marzo del 2025 a La Thuille, sono passati dieci anni. In Coppa del mondo Brignone ha festeggiato anche 85 podi: solo Alberto Tomba, a quota 88, ha fatto meglio in Italia.

Per Brignone resta, forse, solo un rammarico: quell’infortunio arrivato nel momento in cui dominava. In cui vinceva tutto, tanto da aver portato a casa la sfera di cristallo con un record per gli italiani di dieci vittorie e 16 podi nella stessa stagione. Subito prima dell’infortunio, infatti, Brignone aveva festeggiato anche la vittoria delle coppe di specialità in discesa e gigante e solo pochi mesi prima si era portata a casa anche l’oro in gigante e l’argento in super-g al mondiale. Con i se non si fa la storia, ma sicuramente Brignone la storia l’ha fatta lo stesso: non solo per i suoi successi, ma anche per quel doppio oro olimpico dopo l’infortunio che sa tanto di miracolo sportivo. Semplicemente irripetibile.