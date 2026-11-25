Champions League oggi, 25 novembre: tutte le partite, gli orari e i canali tv. Le probabili formazioni di PSG-Roma e Inter-Stoccarda e dove vederle in streaming

La quinta giornata della fase a girone unico prosegue oggi, mercoledì 25 novembre, dopo le nove partite disputate martedì 24. Due gare alle 18:45, sette partite alle 21. Le italiane sono entrambe nel secondo slot: la Roma in trasferta a Parigi, mentre l’Inter gioca in casa contro lo Stoccarda.

Il calendario di oggi: orari e canali

Ore 18:45

Sabah-Barcellona (Sky Sport Calcio e Sky Sport 253)

(Sky Sport Calcio e Sky Sport 253) Slavia Praga-Villarreal (Sky Sport 254)

Ore 21:00

Inter-Stoccarda (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K)

(Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K) PSG-Roma (Prime Video)

(Prime Video) Lille-Bayern Monaco (TV8 in chiaro, Sky Sport Calcio e Sky Sport 253)

(TV8 in chiaro, Sky Sport Calcio e Sky Sport 253) Club Brugge-Liverpool (Sky Sport 254)

(Sky Sport 254) Sporting Lisbona-Manchester United (Sky Sport 255)

(Sky Sport 255) Atletico Madrid-Viking (Sky Sport 256)

(Sky Sport 256) Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe (Sky Sport 257)

Le gare trasmesse da Sky sono disponibili anche in streaming su Sky Go e NOW. Lille-Bayern Monaco sarà visibile gratuitamente anche sul sito TV8.it, mentre PSG-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video.

Le altre sei partite delle 21 trasmesse da Sky saranno seguite anche in contemporanea da Diretta Gol, su Sky Sport Arena e Sky Sport 251.

PSG-Roma: che cosa serve ai giallorossi

Il PSG è a punteggio pieno, quattro vittorie su quattro, con 12 punti. Davanti ai parigini c’è ora soltanto il Real Madrid, salito a quota 15 dopo il successo per 5-1 sul PSV Eindhoven. La Roma ne ha 4 dopo altrettante partite e da qui alla fine del girone le servono almeno 6 punti, forse 7, per rientrare tra le prime 24 e accedere agli spareggi che valgono un posto agli ottavi di finale. L’approdo diretto agli ottavi è ormai quasi impossibile.

La squadra di Gasperini, seconda in Serie A e imbattuta dopo dodici giornate, ha perso 3-2 sul campo del Manchester United dopo essere stata avanti di due gol e 4-3 in casa col Real Madrid. Prima aveva pareggiato in trasferta col Fenerbahçe e vinto all’Olimpico contro lo Slovan Bratislava.

Dopo Parigi il calendario prevede lo Sporting dell’ex Paulo Fonseca all’Olimpico, la trasferta di Atene contro l’AEK e la chiusura in casa col Lille di Davide Ancelotti, il 27 gennaio. In caso di risultato negativo a Parigi, i giallorossi avranno margini di errore ridottissimi nelle tre gare residue e dovranno puntare ad almeno due vittorie.

Probabili formazioni di PSG-Roma

Luis Enrique deve fare a meno di Kvaratskhelia e Doué, entrambi alle prese con la rottura del legamento crociato. Nel tridente dovrebbero giocare Dembélé e Ferran Torres, insieme ad Akliouche, favorito su Mayulu e Godts. A centrocampo rientra Vitinha, che dovrebbe giocare assieme a João Neves e Fabian Ruiz.

Gasperini ritrova Ndicka al centro della difesa e si affida a Malen, reduce dal poker segnato al Parma. Balerdi, acciaccato, è a rischio convocazione.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. All. Luis Enrique

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. All. Luis Enrique Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

Dove vedere PSG-Roma in tv e streaming

La partita è in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, che detiene i diritti di una gara del mercoledì per ogni turno. Oltre che sulle Smart TV, si vede in streaming dal sito o dall’app di Prime Video, su computer, tablet e smartphone. I clienti Sky abbonati ad Amazon Prime possono seguirla dall’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Stasera su Prime Vision, il feed alternativo accessibile dal menu durante la diretta, debuttano le “Azioni Progressive”. È una metrica basata sull’intelligenza artificiale che evidenzia con grafiche sul campo i passaggi e le conduzioni capaci di far guadagnare terreno verso la porta avversaria, mostrando punto di partenza, arrivo e metri percorsi.

Inter-Stoccarda: punti in palio a San Siro

I tedeschi sono a 7 punti, con 7 gol fatti e 4 subiti. I nerazzurri inseguono a 6, con 8 reti all’attivo e 6 incassate: i gol subiti confermano le difficoltà difensive emerse anche nel 4-4 di Bergamo, dove l’Inter è stata due volte avanti di due gol e si è fatta riprendere.

Per Chivu la priorità sono i punti, più del turnover. Secondo le indicazioni più recenti sulle probabili formazioni, Pio Esposito dovrebbe essere affiancato da Thuram, mentre Lautaro, rientrato dall’infortunio, partirebbe inizialmente dalla panchina. A centrocampo Sucic e Barella dovrebbero essere titolari, con Curtis Jones favorito su Mkhitaryan. Diouf e Dimarco sono attesi sulle fasce.

Probabili formazioni di Inter-Stoccarda

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Curtis Jones, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu

Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Curtis Jones, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu Stoccarda (3-4-3): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Prömel, Karazor, Führich; Undav, Demirovic, El Khannouss. All. Hoeneß

Dove vedere Inter-Stoccarda

Fischio d’inizio alle 21 a San Siro, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K per i soli abbonati. In streaming la gara è visibile su Sky Go e NOW.