Dopo l’amara serata di ieri in Champions League, con Inter e Napoli entrambe sconfitte (i nerazzurri in casa dal Bruges, gli azzurri a Villarreal), anche oggi si prospetta un turno difficile per le italiane. A scendere in campo, oggi 14 ottobre 2026, sono l’AS Roma di Gian Piero Gasperini, che alle 21:00 sfiderà all’Olimpico il Real Madrid di José Mourinho, e il Como di Cesc Fabregas, che alle 18:45 giocherà in trasferta contro il Feyenoord.

Una serata da non perdere anche per gli altri incontri in programma: LASK-Liverpool, Manchester City-PSG, Aston Villa-Fenerbahçe, Bodø/Glimt-Dortmund, Real Betis-Porto, Slovan Bratislava-Stoccarda e Shakhtar-AEK.

Il turno di Champions league di oggi 14 ottobre 2026 e gli orari delle partite

Le nove partite sono suddivise in due fasce orarie: la prima alle 18:45 e la seconda alle 21:00. Ecco il calendario di oggi:

Feyenoord-Como: ore 18:45

LASK-Liverpool: ore 18:45

As Roma-Real Madrid: ore 21:00

Manchester City-PSG: ore 21:00

Aston Villa-Fenerbahçe: ore 21:00

Bodø/Glimt-Dortmund: ore 21:00

Real Betis-Porto: ore 21:00

Slovan Bratislava-Stoccarda: ore 21:00

Shakhtar-AEK: ore 21:00

Dove vedere le partite di Champions League in TV e streaming

Con tante partite interessanti da seguire e in previsione dell’ennesima notte di grande calcio, la domanda sulla bocca degli appassionati è dove poter seguire le partite. Si inizia con Feyenoord-Como delle 18:45 che sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sempre allo stesso orario c’è anche LASK-Liverpool che sarà visibile su Sky Sport Calcio e sul canale 254. Alle 21:00 il big match tra Manchester City e PSG sarà trasmesso su Sky Sport Calcio e sul canale 252 e, unico della serata, anche in chiaro su TV8, con il prepartita dalle 20:20.

L’appuntamento più atteso resta quello dell’AS Roma contro il Real Madrid, con calcio d’inizio alle 21:00, per il quale non è prevista alcuna diretta in chiaro né su piattaforme come DAZN o Sky. L’evento è infatti in esclusiva su Amazon Prime Video e sarà visibile tramite il sito del servizio e in streaming sull’app. I clienti Sky abbonati ad Amazon Prime possono aprire la partita direttamente dall’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Amazon ha previsto un lungo prepartita, che inizia alle 19:30.

Il big match Roma-Real Madrid

L’evento clou della giornata è il big match dell’Olimpico, con la Roma che torna a giocare una partita casalinga di Champions League a sette anni dall’ultima, quella del 12 febbraio 2019 contro il Porto. Il club della Capitale arriva alla sfida dopo il pareggio in trasferta con il Fenerbahçe all’esordio e lo 0-0 in campionato a Como.

Il Real Madrid, invece, arriva a questa partita dopo la vittoria convincente per 2 a 1 contro l’Inter, mentre in campionato le cose stanno andando meno bene dove ha totalizzato 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, posizionandosi quarta in Liga.

La partita si carica di significato anche per la presenza di Mourinho, allenatore della Roma dal 2021 al 2024, che torna all’Olimpico per la prima volta da avversario, nello stadio che tanto ha amato e dove tanto è stato amato dal popolo romanista.

Le probabili formazioni di Roma-Real Madrid

A poche ore dal match, i due allenatori non hanno ancora sciolto tutti i dubbi. Per la Roma il ballottaggio è tra Hermoso e Balerdi come terzo difensore e tra Molina e Rensch sulla fascia destra. Gasperini non ha Svilar e Cristante, per questo in porta è atteso Gollini. Dal canto suo, Mourinho è indeciso tra Vinícius e Diomande. Il Real Madrid è senza Militão, Asencio e Mendy, e probabilmente anche Rodrygo. In attesa delle formazioni ufficiali, che saranno rese note nell’ora precedente il match, queste sono le probabili:

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore Gasperini.

Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore Gasperini. Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé. Allenatore Mourinho.

Feyenoord-Como alle 18:45

Dopo il convincente esordio del Como, che al primo turno ha battuto 4-1 il Lipsia, il club di Fabregas cerca conferme. In campionato però ha raccolto un solo punto nelle ultime due giornate, con lo 0-0 casalingo contro la Roma, e ha bisogno di un risultato positivo per dimostrare che si è trattato di una breve fase di appannamento. Fabregas non ha Kean, fermo per un problema alla tibia.

Dal canto suo il Feyenoord arriva dal pesante 5-1 subito a Barcellona all’esordio, ma in campionato ha vinto tre partite di fila e vuole confermare il buon momento. Van Bronckhorst ha diverse assenze (Beelen, Bos, Nieuwkoop, Nelson e Smal) e dubbi su Borges, Watanabe e Moder.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Como

I due club, secondo le più recenti indiscrezioni, sembrano destinate a non effettuare turnover e a presentarsi con la loro migliore formazione. Ecco quella che, a poche ore dal calcio d’inizio, previsto per le 18:45, sembrano essere le probabili formazioni: